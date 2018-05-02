Yeni Ford Focus ST’nin performansı artabilir

Yeni Ford Focus çok kısa süre önce yenilenmişti. Model bu değişim ile marka severleri bir kez daha kendine hayran bıraktı. Bu yenilenmenin etkisi geçmeden otomobilin daha sportif bir versiyonu Ford Focus ST yola çıkmaya hazırlanıyor gibi.

Hangi motor Ford Focus ST’de sunulacak?

Söylentiler üzerine hareket ettiğimizde modelin 2.3 litrelik EcoBost motor ile gelmesi planlanıyor. Bu motor 250 HP gücün üzerinde bir değer ile müşterilere sunulacak. Rakipler ile değerlendirdiğimizde model Megane RS ve Volkswagen Golf GTI gibi otomobillerden daha hafif olma özelliğini ön plana çıkaracak. Otomobil 6 ileri manuel şanzıman ile kombine edilecek.