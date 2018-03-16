WWW.CARMEDYA.COM – Ford Focus hatchback kısa bir süre önce tüm çıplaklığı ile basına sızmıştı. Şimdilerde ise sedan karoser kamuflajlı olarak testlerine devam ediyor.

Yeni Ford Focus seda Çin’den ABD’ye ithal edilecek

Özgün olarak tasarlanan model daha büyük bir ön ızgaraya ve yeni farlara sahip olacak. Böylece özellikle ön yüzünde otomobil oldukça iddialı hale gelecek. Otomobilde ön cam selefine göre daha büyük tutulmuş.

Modelde üç ve dört silindirli motorlar sunulacak. Bunlar hatchback modelde sunulan motorlar ile aynı olması gündemde. Otomobilde ST versiyonda olacak. Bu modelde 275 HP güç üreten motor sunulacak. Bunun yanında RS versiyonunun da olması gündemde. Bu versiyon 400 HP gücünde olacak.

Yeniden tasarlanan Focus, 2019’un ikinci yarısından itibaren üretime geçecek. Kuzey Amerika’da satılacak olan modellerin çoğu Çin’de üretilecek.