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Yeni Ford Focus Sedan Çin’den ABD’ye ithal edilecek

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Ford-Focus SEDAN

WWW.CARMEDYA.COM – Ford Focus hatchback kısa bir süre önce tüm çıplaklığı ile basına sızmıştı. Şimdilerde ise sedan karoser kamuflajlı olarak testlerine devam ediyor.

Yeni Ford Focus seda Çin’den ABD’ye ithal edilecek

Ford-Focus SEDAN

Özgün olarak tasarlanan model daha büyük bir ön ızgaraya ve yeni farlara sahip olacak. Böylece özellikle ön yüzünde otomobil oldukça iddialı hale gelecek.  Otomobilde ön cam selefine göre daha büyük tutulmuş.

Modelde üç ve dört silindirli motorlar sunulacak. Bunlar hatchback modelde sunulan motorlar ile aynı olması gündemde. Otomobilde ST versiyonda olacak. Bu modelde 275 HP güç üreten motor sunulacak. Bunun yanında RS versiyonunun da olması gündemde. Bu versiyon 400 HP gücünde olacak.

Yeniden tasarlanan Focus, 2019’un ikinci yarısından itibaren üretime geçecek. Kuzey Amerika’da satılacak olan modellerin çoğu Çin’de üretilecek.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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