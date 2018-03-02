CARMEDYA.COM – Ford’un Türkiye’deki SUV ailesinin en yeni üyesi Yeni Ford EcoSport, Ford Performance ailesinin tasarım detaylarını barındıran ST-Line donanımı ile Mart ayı itibarıyla Türkiye yollarına çıkıyor. Yeni Ford EcoSport, kişiselleştirme seçeneklerinin yanında sunduğu teknolojik özellikleriyle segmentinde öne çıkıyor.

Yeni Ford EcoSport, SYNC 3 araç içi bilgi ve eğlence sistemi, Hız Kontrol Sistemi ve Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı, ayrıca Geri Görüş Kamerası gibi sürücü destek teknolojilerini de içeriyor. Yeni Ford EcoSport, 12 iddialı renk seçeneğinin yanı sıra, kullanıcı odaklı iç mekanında 8 inç dokunmatik ekran, ısıtmalı direksiyon ve ayarlanabilir bagaj bölmesi gibi akıllı saklama çözümlerine sahip.

Özgür Yücetürk: “Yeni Ford EcoSport, şehrin dinamizmine uygun olarak tasarlandı”

Yeni Ford EcoSport’un stil, konfor ve fonksiyonelliği bir arada sunarken, SUV’ların sağlamlığının kentli araç pratikliğiyle buluştuğunu belirten Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, şunları söyledi:

“SUV ailemizin en yeni üyesi olan Yeni Ford EcoSport, dinamik ruhu ve ileri teknolojileriyle şehir hayatı için geliştirilmiş kusursuz bir SUV. Yeni EcoSport, SUV’ların maceracı ruhunu şehir hayatına taşırken sunduğu teknolojilerle de daha keyifli ve güvenli sürüş deneyimi sunuyor. Ford olarak, Edge ve Kuga modellerimiz ile yer aldığımız SUV segmentinde özelikle geçen sene önemli bir atak gerçekleştirdik. Ford olarak güçlü bir SUV deneyimi ve zengin bir ürün portföyüne sahibiz. Yeni EcoSport’un da bu başarı grafiğimizi daha da yükselteceğine inanıyoruz.”

Tarzını ortaya koymak isteyenlere özel kişiselleştirme seçenekleri

Yeni EcoSport Türkiye’de ST-Line donanımıyla sunulacak. ST-Line donanımında, Ford Performance karakterini yansıtan tamponlar ve yan etekler, siyah renkli tavan çıtaları ve far çerçeveleri, 18 inç koyu renkli alaşım jantlar, ST-Line işaretleri, farklı tavan rengi seçenekleri ön plana çıkıyor. İç mekanda ise deri kaplamalı, dikiş detaylı alt kısmı düz özgün ST-Line direksiyon, geri dönüşümlü malzemelerden üretilen ekolojik süet Miko®-Dinamica şeritli dikiş detaylı parçalı deri koltuklar, deri kaplamalı el freni ve vites topuzu, ST-Line marşpiyel ve alaşımlı pedallar yer alıyor.

Yeni Ford EcoSport, Ford SUV tarzını yansıtan, Kuga ve Edge modellerinde de görülen cesur ve dinamik stil özelliklerini içeriyor. Edge ve Kuga’dan aşina olduğumuz altıgen yapılı ön ızgara tasarımı Yeni EcoSport’ta da ilk bakışta göze çarpıyor. Ön dizaynı tamamlayan köşeli tasarımlı farlar, gündüz yanan LED farları içeriyor. Sırt çantalarının şeritlerinden esinlenilen ve maceracı bir karakteri yansıtmak üzere tasarlanan köşeli sis lambaları da öndeki profili tamamlıyor.

Yeni EcoSport’un arka tamponu ve arka far tasarımları da daha net bir görünüm sunuyor. Yıldırım Mavi, Yakut Kırmızı ve canlı Safari Turuncu gibi 12 dış renk arasından seçim yapılabilirken, yeni kontrast renkli tavan seçeneğiyle isteyenler araçlarını kişiselleştirebiliyor. 18 inç alaşım jant tasarımı da sportif bir görünüm oluşturuyor.

Yeni Ford EcoSport, ergonomik tasarımlı ve daha az tuş içeren orta konsolla iç mekanda sade ve şık bir düzen sunuyor. Koltuk tasarımları ön ve arka yolcuların konforu için optimize edilerek parçalı deri/süet kaplaması ile kalite algısını arttırıyor.

İç mekan için sunulan çeşitli akıllı saklama çözümlerinden biri olan ayarlanabilir bagaj zemini, gizli depolama sağlamak için yükseltilebiliyor ya da bagaj kapasitesini 356 litreye çıkarmak üzere alçaltılabiliyor. Bagaj zemininde kullanılan bal peteği konstrüksiyon, her gram için çelikten daha güçlü hale getirilirken 300 kg’dan fazla ağırlığı destekleyebiliyor. Yeni orta konsola entegre edilen katlanabilir bölme, kapı içi saklama alanları ve soğutmalı torpido gözü gibi çeşitli alanlar ile saklama bölümlerinde esneklik sağlanıyor.

Sürücü destek teknolojileri ile güvenli ve konforlu sürüş deneyimi

Yeni Ford EcoSport ile sürücülerin hız limitleri dâhilinde kalmasına yardımcı olan Hız Kontrol Sistemi ile Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı ve park etmeyi daha etkili ve güvenli hale getiren Geri Görüş Kamerası ve ön/arka park sensörleri sürüş konforunu arttırıyor.

Sürücü destek teknolojileri arasında motor torkunu ayarlayarak sürücülerin kontrolünü sürdürmesine yardımcı olmak için frenleme sağlayan Devrilme Kontrol Sistemi yer alıyor. Önde sürücü ve yolcu hava yastıkları, sürücü diz hava yastığı, göğüs kafesine ilave koruma sağlayan ve yolcuyu darbeden uzaklaştıracak şekilde tasarlanan yan hava yastıkları, yan darbelere karşı maksimum alanı koruyan perde hava yastıkları ile sürücü ve yolcuların güvenliği arttırılıyor.

Sürüş stresini ortadan kaldırıp kullanıcıların yola daha iyi konsantre olmasını sağlayan otomatik yanan farlar ve yağmur sensörlü sileceklerin yanı sıra ısıtmalı direksiyon/ön koltuk ve Elektronik Otomatik Sıcaklık Kontrolü aracın konforunu en üst düzeye çıkarıyor. Temel sürüş bilgilerine erişimi kolaylaştıran 4,2 inç renkli dijital gösterge ve soğuk sabahlarda yola daha çabuk çıkmaya yardımcı olan ısıtmalı ön cam ve elektrikli ısıtmalı katlanabilen yan aynalarla kullanıcılara daha fazla kolaylık sunuluyor.

Sportif tasarımı ve kompakt yapısı ile şehrin dinamik, canlı ve hızlı yapısına uyum sağlayan yeni Ford EcoSport, hayatı dolu dolu yaşamak için macera dolu seyahatleri de destekleyen güvenli ve konforlu donanımlar sunuyor. Geniş saklama çözümleri sunan araç, yolculuklarda kullanıcıların yanlarına ihtiyaç duyabilecekleri tüm eşyaları almalarına olanak sağlıyor. Yana açılan bagaj kapısı hacimli, yüksek paketlerin tavana monte edilen port bagaja kolaylıkla yerleştirilmesine ve bagaj bölmesinin yüksekliğinden yararlanılmasına imkân tanıyor.

İletişim ve eğlence sistemi

EcoSport, teknolojileri ile de kullanıcıların farklı beğenilerine alternatifler sunabiliyor. Apple CarPlay ile eşleştirilebilen SYNC 3 iletişim ve eğlence sistemi, kullanıcılara çeşitlilik gösteren akıllı bir dünyanın kapısını açıyor. Ford SYNC3, Yeni EcoSport’un yakınlaştırma/uzaklaştırma ve kaydırma hareketleriyle kullanılabilen 8 inç renkli dokunmatik ekranıyla destekleniyor.

Yeni EcoSport’un yeni özelliklerinden bir diğeri ise bagaja monte edilmiş alçak frekans hoparlörü ve konsolun ortasındaki hoparlör dâhil 10 hoparlörden oluşan özel olarak tasarlanan B&O PLAY ses sistemi. Sistemi kontrol eden en yeni Dijital Sinyal İşleme Amfisi de Surround Ses ayarı dâhil, ekolayzer ve miksaj kabiliyetiyle oldukça iyi bir ses deneyimi sağlıyor.

Performans ve sürüş

Yeni Ford EcoSport’un, 1.5 litre TDCi dizel motor ve 1.0 EcoBoost motorlu versiyonu Mart ayında; Ford Akıllı 4×4 Çekiş (AWD) sistemiyle donatılan 1.5 litre Ford EcoBlue dizel motor 125 PS versiyonu ise Mayıs ayında Türkiye’de satışa sunuluyor.

Altı ileri vitesli manuel şanzıman ile 125 PS güç ve 300 Nm tork sağlıyor. Akıllı 4×4 Çekiş (AWD) sistemi, aracın yol yüzeyini kavramasını ölçerek ön ve arka tekerlekler arasındaki tork dağılımını 20 milisaniyeden daha kısa sürede ayarlayabiliyor. Sistem, torku dört tekerlek arasında hızlı bir şekilde dağıtırken, kaygan zeminde ekstra güvenli yol tutuş sağlıyor.

Ford’un yeni 1.5 litre EcoBlue dizel motoru, düşük emisyonunun yanı sıra daha yüksek performans sunmak üzere tasarlandı. Dört silindirli motor, daha verimli yanma ve daha düşük emisyon değerleri için yeni bir tasarıma sahip. Ayrıca, daha hızlı ve kontrol edilebilir turbo tepkisi sağlamak üzere geliştirilmiş turboşarj sistemi bulunuyor. Daha düşük yakıt tüketimi sağlayan sessiz yüksek basınçlı yakıt enjeksiyon sistemi ise verimliliği bir üst boyuta taşıyor.

Ford’un 100 PS 1.5 litre TDCi dizel motoru ise önden çekişli ve yeni altı ileri vitesli manuel şanzımanıyla, 4.1 l/100 km yakıt verimliliği ve 107 g/km CO2 emisyon özellikleriyle satışa sunulacak. Sunulan seçenekler arasında Ford’un bol ödüllü 1.0 litre EcoBoost benzinli motorunun 125 PS versiyonu 5.8 l/100 km yakıt verimliliği ve 134 g/km CO2 emisyonu, altı ileri vitesli otomatik şanzıman ve direksiyondan vites değiştirme kolaylığı sağlıyor.

Yeni Ford EcoSport, Ford Options ile 117 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatıyla Ford Yetkili Satıcıları’nda yerini aldı.