CARMEDYA.COM – Fiat’ın 500X modeli makyaj operasyonuna tabi tutuldu. Model operasyonun ardından artık daha modern ve günce görünüyor. Burada ilk dikkatleri çeken detay farlar oluyor. Far grubu ve tamponlarda ufak oynamalar gerçekleştirilmiş. Bu sayede modern görünüme katkı sağlanmış.

Arazi düşkünü ya da şehirli

Şehirli ve arazi konseptinde iki farklı versiyonu olacak olan model, arazi konseptinde daha kaslı bir yapı ön plana çıkarıyor. Burada daha şişkin dodikler ve tamponlar otomobilin güçlü yapısını destekleyecek.

Ufakta olsa yenilikler var içeride

Yeni Fiat 500X’in kokpitinde ufakta olsa değişimler göze çarpıyor. Yeni üç kollu direksiyon iç mekana modernlik katmış. Gösterge panelleriyle de oynanmış. Ortada 3.5 inç büyüklüğünde TFT ekran yer alıyor. Otomobilde 7 farklı kumaş seçeneği sunuluyor. Bu sayede iç mekanı da istediğiniz şekilde kişiselleştirebiliyorsunuz.

Farklı motor seçenekleri de var

Fiat 500X’in motor gamına baktığımızda 1.0 litrelik 120 HP güç ve 190 Nm tork değeri sunan en küçük hacimli motor yer alıyor. Daha güçlü bir şeyler arayanlar içinse 1.3 litrelik benzinli ünite yer alıyor. Bu motor 150 HP güç ve 270 Nm tork değerine sahip. 1.0 litrelik motor sadece manuel şanzıman ile alınırken, 1.3 litrelik motorda otomatik şanzıman seçeneği sunulacak. Bunların yanında ayrıca 1.6 litrelik atmosferikli motor da 500X’te sunulacak. Dizel motor bekleyenler ise yine 1.3 litre ve 1.6 litrelik motorlar ile otomobili satın alabilecekler. 1.3 litrelik motor 95 HP güç ve 200 Nm tork değeri sağlayacak. Manuel şanzıman ve önden çekişli olarak aracı alabileceksiniz. Modelde ayrıca 1.6 litrelik dizel motor yer alıyor. Bu motor 120 HP güç ve320 Nm tork değeri sunuyor. Bu motor manuel ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla da sunulacak.