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Yeni Cupra e-Racer Cenevre’de sahne aldı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
2018 cupra e-racer

CARMEDYA.COM – Yeni Cupra E-Racer 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sahne aldı. Model tasarımı ve performnası ile dikkat çekiyor. Performans demişken otomobil, 680 HP güç üreten bir üniteye sahip. Bu değerler ile model 0-100 hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlıyor. 

Yeni Cupra e-Racer Cenevre’de sahne aldı

2018 cupra e-racer

Modelin maksimum hızı ise 270 km/s. Model 40 dakika gibi kısa bir sürede de şarj olma opsiyonuna sahip.
İçinde bir rulo kafes yer alıyor. Güvenlik fazlasıyla hat safhada. Çok özel bir direksiyon simidi de bu modelde yerini almış. Yeni Cupra e-Racer, diğer Cupra ve SEAT araçlarının yanı sıra farklı teknolojilerle birlikte Cenevre Motor Show’da sahne aldı.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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