CARMEDYA.COM – Yeni Cupra E-Racer 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sahne aldı. Model tasarımı ve performnası ile dikkat çekiyor. Performans demişken otomobil, 680 HP güç üreten bir üniteye sahip. Bu değerler ile model 0-100 hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlıyor.

Yeni Cupra e-Racer Cenevre’de sahne aldı

Modelin maksimum hızı ise 270 km/s. Model 40 dakika gibi kısa bir sürede de şarj olma opsiyonuna sahip.

İçinde bir rulo kafes yer alıyor. Güvenlik fazlasıyla hat safhada. Çok özel bir direksiyon simidi de bu modelde yerini almış. Yeni Cupra e-Racer, diğer Cupra ve SEAT araçlarının yanı sıra farklı teknolojilerle birlikte Cenevre Motor Show’da sahne aldı.