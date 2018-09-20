Buradasınız
Home > Haberler > Citroen > Yeni Citroen Berlingo’ya bir ödül daha

Yeni Citroen Berlingo’ya bir ödül daha

Yazan Kübra Yeşilkaya -
citroen berlingo

CARMEDYA.COM – Almanya Hannover’da düzenlenen Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA Commercial Vehicles) Yeni Citroën Berlingo Van’ı tanıttı. Otomobil hafif ticari araç sektörünün en prestijli ödülü olan Yılın Uluslararası Ticari Aracı Ödülü’ne layık görüldü.

19 adet sürüş destek sistemi

Citroën Berlingo Van, IAA Commercial Vehicles Yılın Uluslararası Ticari Aracı Ödülü’ne (The International Van of the Year Award) layık görüldü. İlk kez 1997 yılında bu ödülü kazanan Berlingo Van, 3’üncü nesliyle de bu ödülü ikinci kez kazanmış oldu. Araç geniş kabin alanı özellikleri açısından da geliştirildi. Dört adet bağlanabilirlik teknolojisi, yeni BlueHDi 1.5 dizel ve benzinli PureTech 1.2 motorlara sahip.

citroen berlingo

Yeni Berlingo Van, 19 adet sürüş destek sistemi ve manevra yardımı özelliğine sahip. Araç, sürücünün dikkatinin dağıldığı durumlarda müdahale ediyor ve kaza risklerinin önüne geçerek ileri seviyede güvenlik sağlıyor. Üçüncü nesliyle Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan Yeni Citroën Berlingo Van’da ilk kez yüksek sürüş keyfi sağlayan EAT8 tam otomatik şanzıman seçeneği sunuluyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

    Benzer yazılar

    Aile Boyu Megane: Renault Megane Sport Tourer 1.5 dCi

    Carmedya Autoshow’da!

    Yukarı