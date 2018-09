Yeni Citroen Berlingo’ya bir ödül daha

CARMEDYA.COM – Almanya Hannover’da düzenlenen Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA Commercial Vehicles) Yeni Citroën Berlingo Van’ı tanıttı. Otomobil hafif ticari araç sektörünün en prestijli ödülü olan Yılın Uluslararası Ticari Aracı Ödülü’ne layık görüldü.

19 adet sürüş destek sistemi

Citroën Berlingo Van, IAA Commercial Vehicles Yılın Uluslararası Ticari Aracı Ödülü’ne (The International Van of the Year Award) layık görüldü. İlk kez 1997 yılında bu ödülü kazanan Berlingo Van, 3’üncü nesliyle de bu ödülü ikinci kez kazanmış oldu. Araç geniş kabin alanı özellikleri açısından da geliştirildi. Dört adet bağlanabilirlik teknolojisi, yeni BlueHDi 1.5 dizel ve benzinli PureTech 1.2 motorlara sahip.

Yeni Berlingo Van, 19 adet sürüş destek sistemi ve manevra yardımı özelliğine sahip. Araç, sürücünün dikkatinin dağıldığı durumlarda müdahale ediyor ve kaza risklerinin önüne geçerek ileri seviyede güvenlik sağlıyor. Üçüncü nesliyle Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan Yeni Citroën Berlingo Van’da ilk kez yüksek sürüş keyfi sağlayan EAT8 tam otomatik şanzıman seçeneği sunuluyor.