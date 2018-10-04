CARMEDYA.COM – BMW, yıldız modellerinden olan Z4’ü Paris Otomobil Fuarı’nda sahneledi. Model tasarımı ve performansıyla dikkat çekiyor.

Performans konusunda doyurucu

Model üç motor seçeneği ile geliyor. Mart 2019 yılında Avrupa’da satışa sunulacak. sDrive20i 2.0 litrelik turbo benzinli motor ile geliyor. Bu ünite 197 HP güç sunuyor. sDrive30i ise yine 2.0 litrelik dört silindirli ve 258 HP güç sunan ünite ile geliyor. Diğer bir seçenek ise M40i. Bu versiyon 3.0 litrelik altı silindirli bir motora sahip. 340 HP güç sunuyor. Her üç motor da standart olarak sekiz ileri otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. Model yeni nesil Supra ile aynı platformu kullanıyor. Yeni dingil tasarımı da otomobilin elini kuvvetlendiren detaylarda.

Kumaş tavan ile geliyor

Modelde kumaş tavan yapısı kullanılmış. Bu tavan 50 km/s hıza kadar hareketli halde 10 saniye içerisinde kapanıyor. Modelin bagaj hacmi ise 281 litre.

İçeride neler var?

Otomobilin içerisinde 7 inç büyüklüğünde iki ekran yer alıyor. Bu ekranlar istenildiğinde 10.25 inç olarak da büyütülebiliyor. Biri multimedya ekranı diğeri ise gösterge paneli olarak görev yapıyor.