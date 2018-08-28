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Yeni BMW Z4 First Edition karşınızda

Yazan Alper Güler -
Yeni BMW Z4 First Edition karşınızda

CARMEDYA.COMBMW nihayet, geçen yılki konsept otomobiline sadık kalarak yeni BMW Z4’ü ortaya çıkardı. Modelin ilk dikkat çeken detayı tavan tentesi. Kırmızı gövde renginin aksine siyah tente otomobili oldukça çekici göstermiş.

Yeni BMW Z4 First Edition karşınızda

Güçlü motorlar

Araç, Pebble Beach’te, tanıtıldı ve otomobilin en güçlü versiyonu M40i olarak geliyor. Bu motor 335 HP güç üretiyor. 3.0 litrelik altı silindirli motor  performans konusunda sizi tatmin edecektir. M Performans serisinin bir üyesi olan model aynı zamanda, aktif süspansiyon sistemine ve daha büyük frenlere sahip. Bunun dışında ek olarak elektronik olarak kontrol edilen diferansiyel kilidi elinizi kuvvetlendiren etmenlerden. Model 0-100 hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlıyor.

Yeni BMW Z4 First Edition karşınızda

Modern tasarım

Otomobilin tasarımına baktığımızda bolca köşeli hatlar dikkat çekiyor. Modelde sunulan renk kataloğu oldukça geniş. 19 inç jantlar otomobilin sportif karakterini ön plana çıkarıyor. İçeride ise daha modern bir kokpit kullanılmış. Gösterge paneli ve orta konsoldaki ekran oldukça teknolojik görünüyor. Orta konsoldaki kumanda paneli yeniden elden geçirilmiş. BMW , dört silindirli 30i modeli ile 2019 yılının ilkbaharında sunulacak.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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