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Yeni BMW M5’e G-Power ayarı

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – BMW M5 F90 modeline sahipseniz, bir çok konuda avantajlı olabilirsiniz. Ancak Yeni BMW M5 daha iddialı versiyona çevirebilmek için G-Power’ı ziyaret etmek gerekebilir.

En önemli değişimler kalbinde

Model için performans anlamında iki farklı değişim sunuluyor. Bunlardan ilki stage 1 olarak adlandırılan ve 4.4 litre V8 motora 100 HP güç ve 90 Nm tork sağlayan seçenek. Model toplamda 700 HP güç ve 840 Nm tork değerine ulaşıyor. Diğer bir güç seçeneği ise Otomobilin toplam gücünü 750 HP seviyesine çıkarıyor. Torku ise 920 Nm seviyesine geliyor. Bunun yanında son pakete ekstra titanyum egzoz boruları ekleniyor ve aracın gücü 800 HP güce ve 980 Nm tork değerine ulaştırıyor. Böylece model 0-100 hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 335 km/s.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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