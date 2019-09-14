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Yeni BMW 3 Serisi’ne kiralama avantajı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv Premium, Türkiye’de geçtiğimiz günlerde yollarla buluşan Yeni BMW 3 Serisi’ni uzun dönem kiralama avantajı ile sunuyor.

Yeni BMW 3 Serisi; MTV, bakım, yol yardım, sigorta ve kasko hizmetlerinin Borusan Otomotiv Premium tarafından çözümlenmesiyle birlikte, aylık 8.950 TL + KDV’den başlayan avantajlı fiyatlarla kiralanabiliyor.

Borusan Otomotiv Premium’un Yeni BMW 3 Serisi için sunduğu 24, 36 ya da 47 ay süreli uzun dönem kiralama fırsatı kapsamında istenilen renk ve donanımdaki otomobil seçilebiliyor.

Daha detaylı bilgi için, 0850 252 44 44 numaralı telefon üzerinden Borusan Otomotiv Premium’a ulaşılabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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