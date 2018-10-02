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Yeni BMW 3 Serisi karşınızda

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Bayanlar ve baylar, yepyeni BMW 3 Serisi karşınızda. Yeni BMW 3 Serisi basına geçtiğimiz günlerde sızdırıldı. G20 kasa kodlu model oldukça iddialı görünüyor.   

Yeni BMW 3 serisi geliyor

Tasarıma baktığımızda daha dinamik hatlar dikkatlerden kaçmıyor. Keskin hatlar ve ve bolca havalandırma ızgarası otomobilin ön bölümünde yer almış. Krom çıtalar ile otomobilin ön bölümü süslenmiş. LED veya Lazer teknolojisine sahip farlar oldukça etkileyici. Yan bölümde daha oval hatlar kullanılmış. Arka bölümde daha düz stoplar kullanılmış. Büyük egzoz çıkışları otomobili sportif kılan ayrıntılardan. Önde ve arka tamponda da bolca hava girişi kullanılmış. Modelde dört adet yeni dış renk konumlandırılmış. Bunlar; Dravit Grey, Tansanit Blue II, Citrin Black II ve Vermont Bronze.

Yeni BMW 3 Serisi’nin iç mekanında neler var?

Yeni BMW 3 Serisi’nin iç mekana gelince, 12,3 inçlik konfigüre edilebilir dijital gösterge panelini ilk olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun yanında 10.25 inçlik multimedya ekranı da size sunulmuş. Dokunmatik özelliğe sahip multimedya ekran kullanım açısından oldukça kolay.  Ayrıca yeni tip direksiyon simidi de dikkatlerden kaçmıyor. Kalite konusunda ise model selefine göre daha iyi durumda. En farklı detay ise vites kolunun olmayışı. Kol yerine farklı bir vites seçici modellerde yer alıyor. Ayrıca istenirse vites kolu olan opsiyonu da modelde alabiliyorsunuz.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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