Buradasınız
Home > Haberler > BMW > Yeni BMW 1 Serisi daha güçlü bir motor ile gelecek

Yeni BMW 1 Serisi daha güçlü bir motor ile gelecek

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA – BMW, yeni 1 Serisi için çalışmalarına devam ediyor. Testleri süren model daha güçlü bir motor ile gelecek.

BMW’nin yeni 1 Serisi modeli testlerine devam ediyor. Baştan aşağı kamuflajlı olarak testlerine devam eden model, tasarımın yanında performansıyla da adından söz ettirecek. Çünkü yeni modelde güçlü bir ünite geliyor. Bu yeni ünitenin 2.0 litrelik dört silindirli bir motor olması bekleniyor. Bu motorun 301 HP güç değerine sahip olması planlanıyor. M135i xDrive modelinde bu seçeneğin gelmesi beklenirken, bu değerler ile modelin Mercedes-AMG a35 modeli ile güçlerinin aynı olması dikkatlerden kaçmadı.

Daha sportif

Tasarımda ise daha keskin hatlar kullanılmış. Model bu haliyle önceki versiyondan daha dinamik görünüyor. Ek olarak daha çok sportif ayrıntının burada yer aldığının da altını çizmek gerek. Bunlar arasında çift çıkışlı egzoz boruları ve daha büyük jantlar yer alıyor.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

    Benzer yazılar

    ODD Gladyatör ödülleri 9. kez sahibini buldu

    anadolu landini

    Anadolu Landini Türkiye’de üretime başlıyor

    Yukarı