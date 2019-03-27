Yeni BMW 1 Serisi daha güçlü bir motor ile gelecek

CARMEDYA – BMW, yeni 1 Serisi için çalışmalarına devam ediyor. Testleri süren model daha güçlü bir motor ile gelecek.

BMW’nin yeni 1 Serisi modeli testlerine devam ediyor. Baştan aşağı kamuflajlı olarak testlerine devam eden model, tasarımın yanında performansıyla da adından söz ettirecek. Çünkü yeni modelde güçlü bir ünite geliyor. Bu yeni ünitenin 2.0 litrelik dört silindirli bir motor olması bekleniyor. Bu motorun 301 HP güç değerine sahip olması planlanıyor. M135i xDrive modelinde bu seçeneğin gelmesi beklenirken, bu değerler ile modelin Mercedes-AMG a35 modeli ile güçlerinin aynı olması dikkatlerden kaçmadı.

Daha sportif

Tasarımda ise daha keskin hatlar kullanılmış. Model bu haliyle önceki versiyondan daha dinamik görünüyor. Ek olarak daha çok sportif ayrıntının burada yer aldığının da altını çizmek gerek. Bunlar arasında çift çıkışlı egzoz boruları ve daha büyük jantlar yer alıyor.