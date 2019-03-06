Yeni Bentley Continental GT Convertible karşınızda

CARMEDYA.COM – Bentley Continental GT Convertible, son nesliyle gören herkesi hayran bırakmak için geliyor.

Bentley, üçüncü nesli ile ortaya çıkan Continental GT Convertible modelini müşterilerine sundu. Tasarımı, mühendisliği ve el işçiliği Britanya’da yapılan ve Bentley’nin dünyanın en stil sahibi ve zarif Grand Tourer otomobilleri yaratma konusundaki ustalığını yansıtan yeni Continental GT Convertible’ı bu lüks markanın özü niteliğinde.

Tasarım oldukça şık

Yeni tasarlanan ve önceki nesil modele göre daha sıcak ve sade olan boyun ısıtıcı, ısıtmalı Konfor Koltuklarına kusursuz bir şekilde entegre olup, ayarlanabilir elektrikli koltuk başlıkları etrafındaki verimliliği ve hava akımını optimize ediyor. Yeni boyun ısıtıcının dikkat çeken tasarım ayrıntısı, olukların tamamını kaplayan ve Bentley’nin meşhur ‘boğa gözü’ menfezlerini hatırlatan krom merkez kanatçık. Isıtmalı direksiyon, koltuk ısıtıcıları ve yeni ısıtmalı dirsekliklerle beraber bu sofistike konfor unsurları tüm koşullarda lüks bir sürüş deneyimi yaratıyor.

Güçlü W12 motor

Yeni Continental GT Convertible açık hava sürüşünün duyusal deneyimini canlı bir performansla güçlendiriyor. 6,0 litrelik güçlü Bentley W12 motoru, sekiz ileri çift kavramalı şanzımanla birleştiriliyor. Yeni güç aktarma mekanizması en son motor kontrol teknolojisini kullanarak 626 HP (635 PS) ve 900 Nm (664 lb.ft) tork üretiyor, 100 km/s hıza 3.8 saniyede çıkıyor (0-60 mil/s 3.7) ve 333 km/s’lik (207 mil/s) azami hıza ulaşıyor.

İçeride neler var?

Yeni Continental GT Convertible aynı zamanda Bentley’nin teknoloji kullanımındaki büyük evrimi de gözler önüne seriyor. Getirilen yenilikler arasında gelişmiş, tamamen dijital, sürücüye odaklı bir araç paneli ile sürücüye yönelik Bentley Döner Ekran yer alıyor. Ön konsolda üç taraflı bir ünite içinde yer alan 12.3 inçlik etkileyici bir dokunmatik ekran bulunuyor. Ünite, saf kaplamanın içinde dönerek ortaya ya bir dokunmatik ekran ya da üç zarif analog kadran çıkartıyor. Bu, müşterilere istediklerinde dijital detoks yapma fırsatı tanıyor.