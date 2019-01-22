Yeni nesil Porsche 911’in Cabriolet versiyonu yollara çıkmaya hazır. Model tasarım konusunda dikkat çekiyor.

Porsche, ilk 911 Cabriolet prototipini Eylül 1981’de Frankfurt’taki Uluslararası Otomobil Fuarı’nda (IAA) görücüye çıkarmıştı. 911’in ilk üstü açık versiyonu 1982’de üretim hattından indi ve o günden bugüne model yelpazesinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Şimdi ise 911 Cabriolet’in yeni versiyonu yollara çıkmaya hazır.

Yeni 911 Cabriolet

Coupe’nin modern hatlarını çağrıştıran yeni modelde, tam otomatik yumuşak tavana entegre bir arka cam pencere bulunuyor. Yumuşak tavanın yapısında bulunan magnezyum yüzey elementleri, yüksek hızlarda çatının bombe yapmasını engelliyor. Yumuşak tavan, 50 km/s’a kadar hızlarda açılıp kapanabiliyor. Yeni çatı hidrolik sistemi, açılış zamanını 12 saniye civarına düşürürken, elektronik olarak açılabilen rüzgar deflektörü sayesinde boyunları rüzgarın etkisinden korumak mümkün.

İki versiyon ile sunuldu

911 Cabriolet ilk başta arkadan itişli Carrera S ve dört tekerlekten çekişli Carrera 4S olarak piyasaya sunuldu. İki versiyon da 3 lt’lik altı silindirli bir boxer motora sahip; 450 PS güç ve 530 Nm tork üretiyor. Turboşarjlar ve yeni tasarlanan hava soğutma sistemi gibi başka optimizasyon hamleleri de motora güç katıyor. Güç, yeni geliştirilen 8 vitesli, çift kavramalı şanzıman sayesinde aktarılıyor. Carrera S, sıfırdan 100 km/s’a 3.9 saniyede çıkıyor (opsiyonel Sport Chrono Package’da bu süre 3.7 saniyeye düşüyor) ve 306 km/s hıza ulaşabiliyor. Carrera 4S’in en yüksek hızı 304 km/s ve sıfırdan 100’e 3.8 saniyede çıkıyor (opsiyonel Sport Chrono Package’da bu süre 3.6 saniye).

Yeni 911 Cabriolet

Yeni motor bağlantısı pozisyonu sayesinde Cabriolet’in burulma direnci önceki modele göre daha yüksek. İlk kez 911 Cabriolet’de, Porsche Aktif Süspansiyon Yönetim (PASM) sistemli spor şasi mevcut. Bu amaçla kullanılan yaylar daha sert ve kısa, ön ve arka stabilizatör çubukları daha dirençli ve genel olarak şasi 10 mm daha alçak. Bu ayarlar sayesinde 911, yolda daha iyi bir ağırlık dağılımına sahip.

Dış tasarım 911’in önceki nesillerinden ilham alıyor

Yeni 911 Cabriolet’in dış görünümü, önceki modele göre daha geniş ve genel olarak daha kaslı. Geniş kanatlar öndeki 20 inçlik ve arkadaki 21 inçlik tekerlekler üzerinde kavis çiziyor. Arkadan itişli modeller artık mevcut dört tekerlekten çekişli modellerle aynı kasa genişliğine sahip. Yeni 911 Cabriolet eski nesil 911’lerden ilham alıyor: Öne yönelen kaput, ön camın önünde belirgin bir girinti yapıyor. Her iki unsur da aracın baş kısmını uzatıyor ve ona dinamik bir görünüm katıyor. Bütün modellerin arka kısmında, oldukça geniş, pozisyonu değiştirilebilen bir spoiler ve kesintisiz şık bir hafif şerit göze çarpıyor. Ön ve arka bölümler haricinde bütün dış yüzey artık alüminyum.

Yeniden tasarlanan iç mekan net hatlara sahip

Kendine has iç mekan net ve düz hatlara sahip. Orijinal 911’deki gibi, bu modelde de gösterge paneli iki yatay kanat düzeyi arasındaki tüm alanı kaplıyor. Ortada bulunan devir sayacının yanlarındaki iki ince, çerçevesiz gösterge sürücüye bilgi aktarıyor. Bu modelde 10.9 inç Porsche Communication Management (PCM) merkez ekranı hızlı bir biçimde, dikkat dağıtmadan kullanılabiliyor.

Yeni 911 Cabriolet

Gelişkin destek sistemleri güvenlik ve konfor sağlıyor

Porsche’nin bu modelde standart gelen Islak Mod’u dünyada bir ilk. Bu düzenek yoldaki suyu tespit ediyor, kontrol sistemlerini buna göre ayarlıyor ve sürücüyü uyarıyor; bunun üzerine sürücü de ister tek bir düğmeye basarak ister direksiyondaki mod düğmesini kullanarak (Sport Chrono Package’da) otomobili güvenli konuma getiriyor. Yine standart gelen kameralı uyarı ve fren destek sistemi, araçlar, yayalar, bisikletlerle çarpışma riskini tespit ediyor ve gerektiğinde ya bir uyarı veriyor ya da acil fren prosedürünü devreye sokuyor. Geri yanaşma kamerası da içeren park destek sistemiyle beraber, Cabriolet’in standart düzeneği tamamlanmış oluyor. 911’in sunduğu diğer opsiyonlar arasında, termal görüntü kameralı Gece Görüş Desteği, otomatik mesafe kontrolü içeren ayarlı hız kontrolü, dur-kalk fonksiyonu ve iptal edilebilir yolcu koruma sistemi de var.