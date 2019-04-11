Yeni 2020 Seat Leon kamuflajlı yakalandı

CARMEDYA – Yeni 2020 Seat Leon kamuflajlı olarak kameralara yakalandı. Model tasarım olarak büyük bir değişim yaşayacak gibi görünüyor.

Tasarımda neler değişecek?

Otomobilin tasarımında büyük değişimler var. Ön yüzde ızgara tasarımının değiştiği net bir şekilde görünüyor. Tamponlarda bulunan havalandırma ızgaraları büyütülmüş. Farlarda marka inceltmeye gitmiş. Yine çekici olan LED gündüz aydınlatmalar da burada kullanılmış. Otomobilin genelinde yer alan keskin hatlar bu nesilde de etkisini devam ettiriyor.

Arka bölümde de değişimler var

Arka bölümde stoplar değiştirilmiş. Bunun yanında tampon grubu da elden geçirilmiş durumda. Difizör de hala otomobilin bu kısmını sportif gösteriyor. Bagaj üstü spoiler ve arkaya doğru alçalan tavan yapısı da otomobilin sportifliğine katkı sağlamış.

Hangi platformda yükselecek

Model Volkswagen Golf ile aynı olan MQB platformu üzerinde yükselecek. Model bu platform ile daha da hafifleyecek. Kalbinde ise hibrit bir kombinasyonun yer alması bekleniyor. Bu hibrit teknoloji modele 50 kilometrelik yakıtsız sürüş sağlaması bekleniyor.