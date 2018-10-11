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Yeni 2019 Volkswagen Golf böyle mi olacak?

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Yeni 2019 Volkswagen Golf Mk8’in gelişimi şimdiden başladı. Son nesline kavuşmak üzere olan Golf, ağabeyi Passat ve Arteon’dan izler taşıyacak.

Segmentinin çıtasını yükseltecek

Yeni nesil üretimi için çalışmalar başladı. Yeni Volkswagen Golf segmentinin çıtasını daha da yukarı taşımak için çalışmalarına başladı. Ortaya çıkan fotoğraflara baktığımızda model geniş ön ızgarasıyla dikkat çekiyor. Daha keskin hatlar otomobili agresif kılmış. Daha büyük jantlar modelde kullanılmış ve otomobili sportif göstermiş.  Arka bölümde yine köşeli hatlar kullanılmış. Bagaj kapağına doğru incelen stoplar kullanılması planlanıyor. Bu stoplar LED destekli olarak üretilecek.

 

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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