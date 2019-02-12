CARMEDYA.COM –

Mitsubishi, kapsamlı olarak güncellediği ASX modelini ortaya çıkardı. Model önümüzdeki ay Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergileyecek.

Unutmayın, bu tamamen yeni bir model değil. Sadece makyaj olarak geliyor. Ancak dokunuşlar bir hayli fazla olduğu için kapsamlı bir makyaj operasyonu olarak düşünülebilir.

Yeni 2019 Mitsubishi ASX

Tasarımda büyük değişimler var

Model ön yüzde daha robotik bir yapıya kavuşmuş. Genlinde kullanılan keskin hatlar, otomobili dinamik kılmış durumda. Farlarda önemli değişimler yapılırken, tampon grubu da unutulmamış. Büyük sis farları da otomobilin ön yüzünde bize gülümsüyor. Arkadaki değişiklikler ise yeni LED stoplar olarak göze çarpıyor. Ek olarak yeni gelen üç dış renkte modele entegre edilmiş.

Yeni 2019 Mitsubishi ASX

İçeride neler var?

İç kısımda daha büyük orta ekran göze çarpıyor. Dokunmatik özelliğe sahip bu ekrana, akıllı telefonlarınızı da bağlayabilme opsiyonunuz var. Navigasyon desteği sunan ekran üzerinden otomobilinizle ilgili detaylara da erişebiliyorsunuz.

Yeni 2019 Mitsubishi ASX hangi motorlar ile gelecek?

Avrupa’da ASX beş ileri manuel şanzımana ya da 6 vitesli Spor Modlu INVECS 3-III CVT vites seçeneği ile sunulacak. Bu seçenekler 2.0 litrelik bir MIVEC dört silindirli benzinli motor ile sunulacak. Dört tekerlekten çekiş sistemi de modelde sunulmuş. Bu motor 150 HP güç ve 195 Nm tork değeri sunuyor.