Yeni 2019 BMW X7 Ekim ayında gelecek

CARMEDYA.COM – Yeni BMW X7 Kasım ayında Los Angeles Otomobil Fuarı’nda olacak. Ancak, şirket modeli bir ay önceden piyasaya sürecekmiş gibi görünüyor.

İddialı tasarım

Modelin tasarımına bakıldığında daha heybetli bir yapının olacağı dikkatlerden kaçmıyor. Ön bölümde yine klasik olarak büyük böbrek ızgaralar yer alacak. Daha büyük hava girişleri ve şişkin çamurluklarda otomobili heybetli kılan detaylardan. Yan bölümde daha sportif ayrıntılar dikkatlerden kaçmıyor. Özellikle jantların sportifliğe kattığı artı paha biçilemez. Arka bölümde daha çok binek modelleri hatırlatan stop grubu bizleri karşılıyor. Ayrıca çift çıkışlı egzoz sistemi otomobili sportif kılan ayrıntılardan.

Hangi motorlar olacak?

BMW X7’de sunulan motor seçeneklerinin X5 ile aynı olması bekleniyor. Burada 3.0 litrelik 340 HP güç ve 450 Nm tork değeri sunan bir versiyon modelde sunulacak. Ek olarak 4.4 litrelik V8 motor da sunulacak. Bu motor 456 HP güç ve 650 Nm tork değeri sunuyor. Dizel ürün gamında ise Avrupa modelleri için 3.0 litrelik altı silindirli versiyon yer alıyor. Bu motor 265 HP güç ve 620 Nm tork değeri sağlayacak. Performans tutkunlarına ne var derseniz.. 3.0 litrelik 400 HP güç ve 760 Nm tork değeri sunan bir versiyon sunuluyor. Daha güçlü bişeyler arayanlar ise 4.4 litrelik V8 motoru tercih etmeliler. Bu motor 522 HP güç ve 750 Nm tork değeri sunuyor.