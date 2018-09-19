CARMEDYA.COM – Seat’in üçüncü ve en büyük SUV’u olan Tarraco ortaya çıktı. MQB mimarisinde yükselecek olan model Skoda Kodiaq ve diğer birçok VW Group modeliyle aynı platformu paylaşıyor.

Yeni 2018 Seat Tarraco tasarım farklı

Otomobil ön yüzünde farklı olduğunu hissettiriyor size. Izgara formunda ciddi anlamda diğer SUV versiyonlarına göre bir küçülme göze çarpıyor. Tampon grubunda bolca keskin hat kullanılmış. Sis farlarınında büyük tutulduğu gözden kaçmıyor. Yan bölümde daha çok Tiguan modelinden tanıdık hatlar göze çarpıyor. Keskin hatlar burada da etkisini göstermiş. Arka bölümde Volkswagen Tiguan modellerini yine bize hatırlatan model, birleşik stop yapısıyla da dikkat çekiyor. Gövdeden farklı renkte tamponlar otomobili farklı kılan diğer ayrıntılardan. Boyut anlamında ise model 4735 mm uzunluğa ve 1658 mm yüksekliğe sahip.

Yeni 2018 Seat Tarraco hangi motorlar ile gelecek?

Otomobilin kalbinde Volkswagen gruptan hatırladığımız motorlar yer alıyor. İlk olarak 1.5 litrelik TSI motorun modelde sunulacağı biliniyor. 150 HP güç üretecek olan bu motor altı iler şanzıman ve önden çekiş opsiyonuyla sunulacak. Üst paketlerde otomatik şanzıman opsiyonuda sunulacak. Diğer bir seçenek ise 2.0 litrelik TSI motor. 190 HP güç üretecek olan bu motor 7 ileri otomatik ve 4Drive AWD dört tekerlekten çekiş sistemiyle de sunulacak. Dizel ürün gamında ise 2.0 litrelik TDI motor sunulacak. Bu motor 150 ve 190 HP güç seviyelerinde sunulacak. 190 HP gücündeki seçenek sadece dört tekerlekten çekiş opsiyonuna sahip olacak. Bu seçenekte otomatik şanzıman opsiyonunun olduğunun da altını çizmek gerek.

Yeni 2018 Seat Tarraco’nun içerisinde neler var?

Modelin iç mekanına baktığımızda, Seat modellerinden hatırladığımız bir kokpit bizleri karşılıyor. En büyük değişim ise orta konsolda sunulan ekranda gerçekleştirilmiş. 10.25 inç büyüklüğünde bu ekran multimedya ve navigasyon özelliklerini kullanıcıya sunuyor. Seat Trraco 2019 yılının başarında satışa sunulacak.