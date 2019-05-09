CARMEDYA – Birçok farklı marka ve modele yedek parça üreten Delphi Technologies fabrikasını yakından görmeye gittik.

Fabrika üretim hattını her zaman için merak etmişimdir. Bu doğrultuda bir çok fabrikanın gezisine katılma fırsatı buldum. Bu kez adres İzmir’de yer alan Delphi Technologies fabrikası idi. İlk olarak Delphi Technologies Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Reşat Dumanoğlu ile tanıştık. Kendisi bize fabrikada olanları anlattı. Fabrikayı birde onun dilinden dinliyoruz

Delphi Technologies’in Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü’yüm. Yaklaşık 20 yıldır Delphi Technologies’te görev yapıyorum. Delphi Technologies’de daha önce üretim kanalında, farklı görev ve fonksiyonlarda yöneticilik yaptım. 2014 yılında Satış Sonrası Ülke Direktörü olarak atandım. O dönemde sorumlu olduğum bölge yalnızca Türkiye ile sınırlıydı. 2015 yılında buna Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan eklendi. 2018 yılındaki son görevlendirme ile Bölge Direktörü olarak atanarak İngiltere merkezli olan Delphi Technologies’in satış sonrası organizasyonunda Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika’da 67 ülkenin yönetiminden sorumlu olarak görev alıyorum. Bu görevimde Delphi Technologies’in ilgili bölgelerdeki büyümesini destekleyecek en iyi stratejilerin kurgulanması ve geliştirilmesi görevlerinden sorumluyum. Üs olarak Türkiye’nin seçilmesinin sebepleri arasında ise son 5 yılda elde ettiğimiz büyüme, Delphi Technologies’in Türkiye yatırımlarına ve nitelikli beyaz yaka iş gücüne olan güveni geliyor. Sorumlu olduğumuz bölgede Türkiye dışında Orta Doğu, Kuzey ve Güney Afrika’da gelişmiş bir bayi ağımız var. Bu yılki hedeflerimiz arasında Orta Afrika bölgelerini geliştirmeyi planladık. Ayrıca Orta Doğu coğrafyasını yönettiğimiz Dubai’de, Kuzey Afrika’yı yönettiğimiz Fas’ta, Afrika’nın diğer bölgelerini yönettiğimiz Fransa’da da ofislerimiz yer alıyor.

Delphi Technologies global olarak büyük

Delphi Technologies, hem binek otomobillere ve ticari araçlara yönelik dünyanın önde gelen araç tahrik sistemleri tedarikçilerinden biri olarak dikkat çekerken hem de bağımsız satış sonrası müşterileri ve orijinal ekipman servis müşterilerine yönelik satış sonrası ürün ve hizmetleri sunma yetisiyle ön plana çıkıyor. Delphi Technologies olarak yüksek teknolojili emisyon ve yakıt tasarrufu çözümlerinden hava filtresine, fren diskinden direksiyon ve süspansiyon parçalarına kadar 120 bin parça üretiyoruz.

Şirket, otomotiv endüstrisinin bağlanabilirlik ihtiyaçları, ana veri erişebilirliği, farklı yakıt sistemleri ve elektrikli araçlara geçiş süreci için stratejik olarak hazır ve daha temiz, daha performanslı ve herhangi bir güç kaynağı ile daha da ileriye giden araçlar için geleceğin tahrik sistemlerini sunmaya odaklanmış durumda. Delphi Technologies, dünya genelinde 24 ülkede bulunan 24 üretim tesisi ve 12 teknik merkezi bünyesinde barındırıyor. Müşterilere yakın noktalarda konumlandırılan Ar-Ge ve üretim tesisleri şirketin müşteri destek gereksinimlerini hızlı bir şekilde karşılamasını sağlayıp tedarik zinciri maliyetlerini en aza indirirken küresel araç platformlarındaki bölgesel farklılıkları da karşılıyor. Delphi Technologies’in küresel gelirleri 2018 yılında 4,9 milyar dolara ulaştı. Delphi Technologies, motor performansını optimize eden, araç verimliliğini artıran, emisyonları azaltan, sürüş performansını iyileştiren ve araçların elektrikle geleceğe hazırlanma sürecini destekleyen tahrik sistemlerinin geliştirilmesinde, tasarımında ve üretiminde lider bir şirket olarak dikkat çekiyor.

Neden İzmir?

Bu noktada İzmir’de bulunma nedenimize gelecek olursak size bu güzel şehirdeki fabrikamızın kapılarını açarak bizleri daha yakından tanımanızı sağlamaktı. Burada sunum ve sohbet toplantımız bittikten sonra zaten bir gezi yapacağız. Fakat öncesinde fabrikamız ve Ar-Ge merkezimiz hakkında bilgi vermem gerekirse… İngiltere merkezli ve bütün dünya çapında yaklayık 21 bin çalışanı olan şirketimizin Türkiye serüveni 2001 yılında başladı. Fakat mevcut yapımızın kökleri olan dizel operasyonumuz 1970 yılında Dizelsan’a kadar dayanıyor. İzmir’de Delphi Technologies’in güç aktarım sistemleri bölümüne bağlı olan ve 2002 ile 2013 yıllarında faaliyete geçen iki adet fabrika bulunuyor. Yan yana konumlandırılan ve geçiş ile birleştirilen bu tesis için ciddi yatırımlar yapıldı. Tesisimizde dizel motorlarda yer alan common rail sisteminin ray parçaları ile enjektör kütüğü üretimi gerçekleşiyor. Delphi Technologies’in İzmir’deki tesisi, dizel yakıt enjeksiyon ve egzoz gazı arındırma sistem bileşenlerinin üretimi konusunda uzmanlaşmış durumda ve Ege Serbest Bölgesi’nde hem binek otomobiller hem de ticari araçlar için dizel motorlarda dünyanın önde gelen common rail teknolojisinin üretim noktası olarak faaliyet gösteriyor. Dünya üzerinde Delphi teknolojisini taşıyan araçlardaki rayların önemli bir kısmı Türkiye’de üretiliyor. Araç üreticileri, ray parçalarımızın müşterileri olurken grup şirketler ise enjektörlerimizi tedarik ediyorlar.

SCR işinde iddialıyız

Tesisimiz enjektör kütüğü, SCR (Seçici Katalist İndirgeme) ve elektronik ünite pompaları da üretiyor. Şirket son olarak ticari araçlara yönelik ray sistemleri için yeni bir montaj hattına yatırım yaptı. Yeni montaj hattı 2019 yılının başlarında üretime başladı. Her geçen gün artan yatırımlarla daha verimli bir üretim tesisi haline gelen fabrikamızın ürünleri; otomobil, kamyon ve endüstriyel uygulamalar dahil tamamına yakını küresel pazarlardaki motor ve araç üreticilerine ihraç ediliyor. İzmir’deki kapasitesini artırmak için çok sayıda yatırım yapan Delphi Technologies, 2010 yılında 390 olan çalışan sayısını 2018 yılı sonunda yaklaşık 1200’e çıkardı.

Dünyanın en büyük beşinci tehsisi

Delphi Technologies, Araştırma ve Geliştirme Merkezini Kasım 2011’de kurdu. Bu merkezde; ürün mühendisliği, üretim mühendisliği, elektronik ve otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanması için yazılım mühendisliği ve otomasyon mühendisliğini içeriyor. Bu teknik merkez 220’nin üzerinde mühendis ve teknisyen istihdam ediyor (2018 sonu rakamı). Ar-Ge merkezi kaynakları kapsamında ray sistemi prototip hattı, ürün mühendisliği test laboratuvarı, araçların elektrikle geleceğe hazırlanması için test laboratuvarı bulunuyor. İzmir’deki Ar-Ge biriminde günümüze kadar imalat mühendisliği altında bulunan common rail ve enjektörlerle ilgili çalışmalar olmaktaydı.

Satış sonrası da çok önemli

Türkiye satış sonrası pazarında gerek orijinal ekipman firmalarına üretim yapan yan sanayi kuruluşları gerekse de satış sonrasını hedefleyen şirketler yer almakta. Yerli tedarikçiler dışında, rekabetin yoğun olduğu bu pazarda hem bizim gibi premium markalar hem de uygun fiyatlı uzakdoğu menşeili ürünler yer alıyor. Dünya çapındaki premium markalar arasında, satış sonrasında aktif olan tüm markalar Türkiye’de temsil ediliyorlar. Ekonomide ve genç nüfusta büyüyen Türkiye’de Delphi Technologies olarak elde ettiğimiz başarı sayesinde, Ortadoğu, Afrika ve Kafkas ülkelerini de Türkiye merkezli yönetimin içine alarak bölgemizi genişletiyoruz. Türkiye’de araç ortalama yaşının yaklaşık 12,6 yıl olduğunu göz önüne alırsak, “Satış Sonrası”nın ülkemizde ne kadar önemli ve büyümeye açık bir alan olduğunu anlayabiliriz. Delphi Technologies’in fren, direksiyon, klima, ateşleme, motor yönetimi ve yakıt enjeksiyon sistemleri de dahil olmak üzere zengin satış sonrası ürün gamı teknisyenlere kaliteli tamir ve bakım parçaları sunuyor. İlk montaj esnasında gerekli olan tüm parçalar dahil kapsamlı direksiyon sistemi, pazarda ilk kez sunulan fren balataları ve egzoz gazı sıcaklığı ile dizeller için egzoz gazı basınç sensörleri de dahil olmak üzere yeni bir dizi sensör serisi de ürün gamına dahil edildi.

Elektrikli araçlara geçersek ne olacak ?

Otomotiv pazarı benzeri görülmemiş bir değişim sürecinden geçiyor ve Türkiye pazarında durum farklı değil. Sürekli daha da ağırlaşan emisyon düzenlemelerini karşılamakla mücadele eden pazarın değişen pazar koşullarını geniş teknoloji portföyümüzle karşılamak için hazırız. Hibrit, elektrikli araçlar ve içten yanmalı motorlara yönelik çözümleri içeren kapsamlı teknoloji portföyümüz, Türkiye satış sonrası pazarında ortaya çıkacak fırsatlardan yararlanacak şekilde konumlandırılmamızı sağlıyor. Yapılan tahminlere göre 2030 yılında dünya genelinde binek araçların yüzde 80’inden fazlası hala içten yanmalı bir motora sahip olacak. Yine bu içten yanmalı motorların büyük bölümü benzinli olacak ve bu benzinli motorların artan sayıda bir bölümü GDi yani Gasoline Direct Injection teknolojili olacak. Delphi Technologies’in GDi sistemi, tüketici için önemli şikâyet unsuru olan CO2 emisyonlarını önemli oranda azaltıyor ve gürültü seviyesini düşürüyor. Sistem; Audi, Citroën, Opel, Peugeot ve Volkswagen dahil olmak üzere birçok markanın çok sayıda aracında kullanılıyor. Kısa bir süre önce “2019 Dünyanın Lüks Otomobili” ödülünü kazanan Audi A7 Sportback, Delphi Technologies’in GDi enjektörlerini kullanıyor. Aynı şekilde 2015 , 2016, 2017, 2018 yıllarında Yılın Motoru Ödülü’nü kazanan PSA’nın 3 silindirli benzinli motorunda da Delphi Technologies’in GDi teknolojisi kullanılıyor. Yurtdışı pazarlarında GDI’li araç sayısı yüzde 18 büyüdü. Türkiye’de bu teknoloji yeterince yaygın olmasa da yavaş yavaş önem kazanacağını düşünüyoruz.

Yaygın bayi ve servis ağımız var

2014 yılında ekip olarak göreve başladığımızdan bugüne satış sonrası olarak hacmimizi döviz cinsinden 2,5 katına çıkardık. Şu anda toplamda 28 bayimiz ve 37 adet de dizel yetkili servisimiz var. Türkiye’de önde gelen birçok bayi ile çalışıyoruz. Örneğin, dünyada söz sahibi belli başlı satın alma gruplarından Türkiye’de faaliyet gösterenlerinin tüm üyeleriyle çalışmaktayız. Bu bayiler Türkiye’nin farklı şehirlerine kurdukları lojistik merkezlerde bizim ürünlerimizin dağıtımını da sağlıyorlar. Zaman zaman ürün veya bölge uzmanı bayilerle de çalışabiliyoruz. Raflarında bizim ürünümüz olmayan belli başlı bayiler ise hedeflerimiz arasında yer alıyor.