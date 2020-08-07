Yamaha’nın milli sporcularından podyum sevinci

CARMEDYA.COM – Pata Yamaha Fabrika Takımı’nda yarışan Toprak Razgatlıoğlu, 2020 Motul FIM Dünya Superbike’ın ikinci ayağının iki yarışında da 3.’lük alarak, bu etabı iki podyumla tamamladı.

İspanya Jerez’de yapılan yarışlarda Yamaha bLU cRU yarışçısı Bahattin Sofuoğlu ise ilk birinciliğini alarak podyumda İstiklal marşını çaldırdı.

Yeniden sezonu dereceyle başlatan ve 2. yarışı 10. sırada başlayıp 3. bitiren Toprak, İspanya Jerez etabını 66 puanla 4. Sırada tamamladı. Toprak “yeniden ritim tutturmak kolay olmadı. Ama beklediğim gibi başarılı bir dönüş yaptım. Önümde Ekim ayına kadar önemli 5 ayak daha var. Sıkı çalışmaya devam edip birinciliğe oturacağımdan eminim” dedi. Dünya Supersport 300 şampiyonasının Jerez ayağında ilk yarışı 6.’lıkla bitiren Yamaha bLU cRU yarışçısı Bahattin Sofuoğlu ikinci yarışta birincilik alarak ülkemizi gururlandırdı. Yarışa 8. sırada başlayıp 1. bitiren Bahattin “bu yarışta ilk podyumum çok mutluyum. Önümüzdeki yarışlarda aldığım bu başarıyı devam ettirmeyi planlıyorum” dedi. Dünya şampiyonluğunu hedefleyen milli sporcular; 7-9 Ağustos Portekiz, 28-30 Ağustos İspanya, 4-6 Eylül İspanya Aragon, 18-20 Eylül İspanya Barselona, 2-4 Ekim Fransa ayaklarına katılacak.

Toprak Razgatlıoğlu

Milli yarışçının destekçisi Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever “Sporcularımız güçlü rakiplerini geçerek önemli dereceler elde ettiler ve podyuma çıktılar, çok büyük başarı. Bundan sonraki etaplarda her ikisini de podyumda göreceğimizden eminiz. Türkiye’den dünya pistlerinde yarışan sporcuların elde ettikleri her başarı yeni sporcular için güçlü bir motivasyon ve gurur kaynağı oluyor. Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport 300 motor sporları için oldukça önemli arenalar ve bu pistlerde Türk bayrağının dalgalanıyor olması ulusal bir başarı. Bu pistlerde yarışan gençlerimizi Türk halkının daha fazla desteklemesini ve takip etmesini istiyoruz. Dünyanın tanıdığı bir motosiklet markası olarak, dünyanın tanıdığı Türk sporcuların başarısında katkımızın olması bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Toprak Razgatlıoğlu

Toprak Razgatlıoğlu birinciliği hedefliyor

Geçtiğimiz yıl Pata Yamaha Fabrika takımı ile yarış kariyerini sürdürmeye başlayan Toprak, Şubat ayında 2020 Motul FIM Dünya Superbike ‘ın ilk ayağında Avustralya’da yarışmış ve Yamaha ile ilk şampiyonluğunu almıştı. Pandemi döneminde tüm uluslararası spor müsabakalarında olduğu gibi ara verilen Dünya Superbike Şampiyonası yeniden start aldı. Şampiyonanın en güçlü 3 adayı arasında olan Toprak Razgatlıoğlu “pandemi süresince antrenmanlarımı Kenan Sofuoğlu’nun koçluğunda Sakarya’da Kenan Sofuoğlu pistinde devam ettirdim. Mükemmel bir uyum içinde sürdüğüm, teknolojisi ve performansından yüzde yüz emin olduğum Yamaha YZF- R1 ile yeniden pistlerde yarışacağım günü hayal ederek motive oldum. Şubat ayında Pata Yamaha takımı çatısı altında ilk yarışımı birincilikle tamamladım. Bu ayağı da podyumla bitirmek beni motive etti. Hedefim her zaman birincilik. Genç bir yarışçı olarak önüm çok açık. Çok daha fazla çalışarak hedeflerime odaklanacağım. 10. Sıradan kalktığım ve 3. tamamladım. Podyumda olduğum ve puan aldığım için mutluyum ” dedi.