Yamaha Motobike 2019’a damga vurdu

CARMEDYA.COM – Kando felsefesi ile etkileyici tasarımlar ortaya çıkaran Yamaha, 2019 yılında da sektöre heyecan katmaya devam ediyor.

Ekonomik daralmanın yaşandığı 2018 yılında 10 bin adetlik satışla hedeflediğimiz satış rakamlarına ulaştık diyen Yamaha Motor Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Ersin Şeker “Yamaha MotorTürkiye olarak Yamaha’nın toplam Avrupa satışlarında 6. sırada yer alıyoruz. Türkiye genç nüfus yoğunluğu ile potansiyeli yüksek bir pazar. Bu açıdan kampanyalarımız, ürün ve hizmetlerimizle 2019 yılında hedefimz büyüyerek payımızı arttırmak. Bu yıl ayrıca ATV ve Golf araçları ile pazar dinamiklerini ve trendlerini yakından takip ederek ürün çeşitliliğimizi ve adetlerimizi arttırmayı planlıyoruz.” dedi.

Hizmetler çeşitleniyor

Garantiden, kaskoya, krediden, ikinci el satışa birçok hizmeti marka çatısı altında toplayan ve kurumsal bir yapı oluşturarak ‘müşteri odaklı hizmet’ felsefesini sürekli geliştiren Yamaha, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projeler geliştiriyor. Motosiklet sektöründe örneği olmayan bir projeyi hayata geçirecek olan marka, yetkili bayileri ve internet sitesi üzerinden Yamaha onaylı ve garantili ikinci el satışı yapacak. Kullanıcının ikinci el motosiklete Yamaha güvencesiyle sahip olmasına olanak veren bu hizmet kapsamında, ikinci el motosiklet kredisi, uzatılmış garanti gibi ek hizmetler de sunulacak. Müşterilerine daha esnek koşullarda ve daha avantajlı kasko opsiyonu sunan ‘Yamaha Kasko’ ise 2019’da hayata geçecek önemli projelerden biri…

Kenan Sofuoğlu eğitecek!

Yamaha, Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ile “Spora Gönül Ver Projesi” kapsamında KNN54 & Yamaha Yarış Okulu’unda yarış eğitimlerine başlıyor. Proje kapsamında yarışa gönül veren 13-16 yaş aralığındaki gençler, idolleri Kenan Sofuoğlu gözetiminde eğitim alıp, geleceğin ünlü yarışçıları arasına girmek için ilk adımlarını atacaklar. Yamaha YZF-R25 ile Kenan Sofuoğlu’ndan pist eğitimi alarak, süreci başarıyla tamamlayan yetenekler, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlara katılma hakkı kazanacaklar. Aynı zamanda yarışlarda derece alan gençler Yamaha’nın dünya genelinde on-road ve off-road sürüş eğitim programı bLU cRU nun düzenlediği ‘R3 bLU cRU Challenge’da yarışma hakkı elde edecekler. Bir sonraki adımdaki hedefleri ise Superbike WorldSSP 300 olacak.

2019’da hangi modeller gelecek?

Yamaha, XMAX 250’den sektöre yeni bir soluk kazandıran NIKEN GT’ye, farklı kullanıcı zevklerine hitap eden modelleri ile hayatın yollarını yeni ya da deneyimli tüm sürücülere açıyor.

X-Max, Iron Max versiyonu ile geliyor

MAX Ailesi Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de satış rekorları kırıyor. Rezervasyon sistemi ile satışa sunulan yeni XMAX 250, 2019 yılının ilk iki ayında kullanıcılarından tam not alarak satış rekoru kırdı. Aynı ilgiyi görmesi beklenen XMAX serisinin IRON MAX versiyonu da Mart ayı itibariyle Yamaha bayilerinde yerini alacak. Günlük kullanıma heyecan verici performans ve konfor ile eşlik edecek olan IRON MAX, daha şık görünümü ve etkileyici performansıyla fark yaratacak.

YZF-R25 ve YZF-R125 geliyor

Yamaha’nın pistte ve pist dışında en yüksek performansı sunması için tasarladığı YZF-R25 ve YZF-R125 2019’da yenilenerek geliyor. R serisi DNA’sına sahip, dinamik ve heyecan verici tarzıyla yepyeni YZF-R125, Yamaha tarafından bugüne kadar geliştirilen en ileri düzey 125 cc Super Sport motosiklet. Yepyeni yüksek teknoloji ürünü motoru, düşük devirlerden yüksek devirlere geçişlerde daha güçlü hızlanma ve daha fazla güç sunuyor. Şehirler arası trafikte, keskin virajlı yollarda veya pist günlerine katılırken yüksek güç sağlayan 249 cc iki silindirli motordan güç alan yeni 2019 model YZF-R25, yenilenen özellikleriyle beklentilerin ötesine geçiyor. Yenilenen aerodinamik tasarımı, alçak gidon konumu ile daha sportif sürüş imkanı sunarken, yeni göstergesi, upside-down (USD) amortisörleri ile sürüş konforunu bir üst seviyeye taşıyor.

Sport Touring segmenti çeşitleniyor

Tasarımı, performansı ve sahip olduğu 3 tekerleği ile dünyada ve Türkiye’de bomba etkisi yaratan Niken, sürüşte yeni bir sayfa açıyor. 2019’da gelecek Niken GT ile bu deneyim daha üst seviyelere çıkacak. Bu yıl Sport Touring segmentine eklenen Tracer 700 GT yüksek ön cam, ergonomik sele ve renk uyumlu 20 litrelik yan çantalar sayesinde daha konforlu uzun yolculuklar için geliştirildi. Üstün performansıyla uzun seyahatler yapanların tercihi olan Tracer 900 ise yenilenen renkleriyle tüketicinin beğenisine sunulacak.

Sport Heritage ailesine retro heyecan XSR 700 Xtribute

Yeni Yamaha XSR 700 XTribute, Sport Heritage ailesine bu yıl katılacak. Zamana meydan okuyan retro görünümüyle modern teknolojiyi birleştiren ve Yamaha XT500 modelinden ilham alan XSR700 XTribute, yeni nesil sürücüleri geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Çıplak gövdeye ve doğal sürüş pozisyonuna sahip XSR900 ve XSR700’ün bu yıl renkleri yenilendi. Yamaha’nın özgün ve zamana meydan okuyan stile sahip XSR Sport Heritage 2019 modelleri, 1970’lerdeki GP birincisi motorlarıyla ün kazanmış kırmızı- beyaz renkli gövdeden ilham alan cesur ve sade Garage Metal renk düzeniyle tasarlandı.