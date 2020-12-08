WRC’de son şampiyon Ogier

CARMEDYA.COM – Toyota Gazoo Racing pilotu Sébastien Ogier ve co-pilotu Julien Ingrassia 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası’nda zafere ulaşmayı başardı.

Sezonun son ayağı olan Monza Rallisi’nde Ogier ve Ingrassia, Toyota Yaris WRC ile ilk sırayı alarak kariyerlerinin yedinci Dünya Şampiyonluğu’nu elde ederken, markalarda ise kazanan Hyundai Motorsport oldu.

Ogier, Toyota ile 30 yılda WRC şampiyonluğu kazanan beşinci farklı pilot oldu. Ogier böylece şampiyonluk tacını 2019 kazananı Ott Tänak’tan geri almayı başardı. Böylece Ogier, Toyota’da Pilotlar Şampiyonluğu alan Carlos Sainz (1990 ve 1992), Juha Kankkunen (1993), Didier Auriol (1994) ve Ott Tanak’ın (2019) arasına katıldı.

Ogier, koronavirüs salgını sebebiyle daha önce benzeri olmayan bir takvimle gerçekleştirilen Dünya Ralli Şampiyonası’nda son ana kadar takım arkadaşı Elfyn Evans ile Pilotlar Şampiyonluğu mücadelesinde başa baş bir mücadele verdi.

Farklı yol şartlarına sahip, zorlu etaplarla öne çıkan tarihi İtalyan otomobil yarışları parkuru, Cuma günü yağan yağışla birlikte çok daha zorlayıcı bir hale geldi. Cumartesi günü Monza’nın etrafındaki dağ yollarında gerçekleştirilen etaplarda, kış şartları sürücüleri ve otomobilleri sonuna kadar zorladı.

Cumartesi sabahından itibaren liderliği alan Ogier, yarışı en yakın rakibinin 13.9 saniye önünde bitirmeyi başardı. Pit düzlüğüne bakan podyumda Ogier ve Ingrassia’ya katılarak üreticiler kupasını alan Tommi Mäkinen ise, Takım Kaptanı olarak son yarışına katıldı ve Ocak 2021’den itibaren Toyota’da Motorsporları Danışmanı olarak görevine devam edecek.

İlk İki Sıra Toyota GAZOO Racing’in

Bu sonuçlarla birlikte Toyota 2020 Pilotlar Şampiyonası’nı Sebastien Ogier/Ingrassia ile birinci ve Elfyn Evans/Scott Martin ile ikinci sırada tamamladı. Bununla birlikte etkileyici bir sezon ortaya koyan genç pilot Kalle Rovanperä ve co-pilotu Jonne Halttunen, WRC’deki ilk sezonlarında 6 kez ilk beşte finiş görerek şampiyonayı beşinci sırada tamamladı.

Toyota Markalar Şampiyonası’nı ise zirveye yakın bir şekilde 5 puan farkla Hyundai Motorsport’un arkasında ikinci sırada tamamladı.

Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Programı’nda yer alan Takamoto Katsuta, Yaris WRC ile beş yarışlık takvimini tamamladı ve Monza’da yarış sonundaki Güç Etabı’nda WRC en hızlı turunu atarak iddiasını ortaya koydu.

Takım Kaptanı Tommi Mäkinen, Toyota’nın Pilotlar Şampiyonası’nda ilk iki sırayı almasıyla büyük bir mutluluk yaşadığını ifade ederek, “Tüm pilot kadromuzu harika işlerinden dolayı kutluyorum. Ogier yedinci şampiyonluğunu bizim aracımızla alması ve Evans’ın sezon boyunca beklediğimiz performansı ortaya koyması harika. Takım çok iyi bir çalışma ortaya koydu ve bu başarısını devam ettireceğine olan güvenim tam” dedi.

Kariyerinin yedinci Pilotlar Şampiyonluğu’nu alan Sébastien Ogier ise, zorlu ama muhteşem bir hafta sonu geçirdiğini belirterek, “Monza’ya gelirken tek yapmamız gereken kazanmak olduğunu biliyorduk. Yarış boyunca zorladık ve hata yapmamaya çalıştık. Yedinci şampiyonluk büyük bir başarı ve bunu takımın çabası olmadan gerçekleştiremezdim” diye konuştu.