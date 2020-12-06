WRC’de şampiyonun adı yine Hyundai Motorsport

CARMEDYA.COM – Hyundai Shell Mobis Dünya Ralli Takımı, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2020 sezonunu Markalar Şampiyonu olarak önemli bir zaferle tamamladı.

2019’dan sonra üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olan Hyundai Motorsport takımı, Covid-19 salgını gölgesinde geçen zorlu 2020 sezonunda toplam 241 puan elde etti.

Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) tarafından düzenlenen ve dünyanın en çok izlenen motorsporları organizasyonundan biri olan uluslararası ralli şampiyonasının 48’inci sezonu, COVID-19 pandemisi nedeniyle takvime sonradan eklenen ACI Monza Rallisi ile tamamlandı. Sezonun son yarışı olan Monza Rallisi’nde podyuma ikinci çıkan Estonyalı pilotu Ott Tanak ve üçüncü çıkan İspanyol pilotu Dani Sordo ile toplam 33 puan daha kazanan Hyundai Shell Mobis Dünya Ralli Takımı böylece şampiyonluğu elde etmiş oldu. Sezon boyunca bütün yarışlara damgasını vuran Hyundai Motorsport, takımda yer alan tüm servis personeli, deneyimli pilotları ve üst düzey teknik yöneticilerinin yoğun çabalarıyla bu önemli zafere ulaşmış oldu.

Covid-19 salgını nedeniyle, 2020 sezonunda çoğu ülkede yarışlar iptal edilmiş ve motorsporları tutkunları bu heyecandan uzak kalmıştı. Sadece 7 rallinin gerçekleştirildiği 2020 sezonunda Türkiye Rallisi de izleyicisiz olarak Eylül ayında Marmaris’te gerçekleştirilmişti. Bu yılın son yarışı olan ACI Rally Monza’da karlı zeminde liderliğini ilan eden Hyundai Shell Mobis Dünya Ralli Takımı, böylelikle 2019’un ardından 2020 yılında da Markalar Şampiyonu oldu.

Dünya Ralli Şampiyonası 2021 sezonu, 21 Ocak’ta Monte Carlo Rallisi ise start alacak.