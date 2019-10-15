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VW Group Türkiye yatırımı kararını erteledi

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Geçtiğimiz ay Türkiye’de Manisa’da fabrika yatırımı yapma kararı alan Volkswagen Group, bu kararını erteledi.

Uzun bir sürecin ardından kararını Türkiye’den yana kullanan şirketin sözcüsü kararı basın açıklamasıyla duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Volkswagen Group, erteleme kararına gerekçe olarak, bu yatırımın Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği askeri operasyon nedeniyle şirketin imaj kaybına neden olabileceği gösterildi.

Şirket sözcüsü açıklamasında şunları söyledi: “Mevcut durumu dikkatle izliyoruz ve şu anki gelişmelere endişeyle bakıyoruz.”

Bu ayın başında Manisa’daki fabrika yatırımı için son aşamaya gelinmiş ve şirket kurulumu için de harekete geçilmişti.

Karar, pazar günü Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in, Türkiye’ye operasyonu durdurma çağrısı ve yaptırım uyarılarının ardından geldi.

Bu kararın ardından gözler, Volkswagen Group tarafından Türkiye dışındaki diğer yeni yatırım alanları olarak gösterilen Bulgaristan, Sırbistan, Romanya ve Kuzey Afrika’ya döndü.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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