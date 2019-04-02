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Volvo XC40 elektrikleniyor

Yazan Alper Güler -

CAMEDYA – Volvo, XC40 modelinin tamamen elektrikli versiyonunu yıl sonuna doğru gelecek.

Volvo, XC40 modelinin elektrikli versiyonunu yıl sonu getiriyor. Modelin temelini oluşturacak olan CMA platformu aynen kullanılmaya devam edecek. Son yıllarda en güçlü hibrit savunucusu olan marka, artık tamamen elektrikli versiyonlar ile öne çıkacak.

İlk hibrit versiyonlar olacak

Volvo XC40 ilk olarak hibrit versiyonları ile satışa sunulacak. Bunlardan ilki T5 kodlu 1.5 litre ile birlikte çalışacak olan elektrikli versiyon. Ek olarak T4 kodlu motorunda elektrikli bir ünite ile kombine edileceği düşünülüyor.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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