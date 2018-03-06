CARMEDYA.COM – Volkswagen’in yakın gelecekteki amiral gemisinden ne bekleyeceğimiz konusuna ID Vizzion ile bizlere cevap veriyor. Bu model tamamen elektrikli olarak üretilecek model, Tesla Model S’e de rakip olacak.

Volkwagen ID Vizzion, 2022’de üretilecek

Elbette bu konseptteki teknolojiler ve detaylar 4 yıl içinde kullanıcılara sunulmayacak. Ancak 2030 yılına kadar model dikkat çekici özelliklere sahip olacak. Bu nedenle seviye 5 otonom sürüş ve Yapay Zeka gibi bazı özellikler için biraz beklemek zorunda kalacağız.

Yine de, ID Vizzion, bu yılki Cenevre Otomobil Fuarı’nda bulunan en önemli otomobillerden biri. Bu konsept ile marka 4 seviyeden 5. Seviye otonom sürüşe terfi etmiş. Burada gösterge paneli, direksiyon ve pedal takımını görmüyoruz. Buda seviye beşe geçildiğinin büyük ispatı. Otomobilde iki farklı motor kullanılıyor. Bu motorlar 111 kWh lityum iyon piller ile desteklenmiş. Öndeki motor 101 HP güç, arkadaki motor ise 201 HP güç değeri ile kombine kullanımda 302 HP güç üretiyor. Model 0-100 hızlanmasını 6.3 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 180 km/s. Otomobilin menzili ise 664 kilometre.

Otomobilin tasarımı oldukça füturistik. 24 inç jantlar sportif yapıyı desteklemiş. LED aydınlatmalar da otomobili şık kılıyor. İçeriye geldiğimize hiçbir gösterge paneline rastlanmıyor. Ayrıca direksiyon ve pedal kombinasyonunun olmaması dikkatlerden kaçmıyor.