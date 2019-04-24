Volkswagen’den yeni SUV konsepti: ID. ROOMZZ

CARMEDYA – Volkswagen Şanghay Otomobil Fuarı’nda ID. ROOMZZ modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Volkswagen, elektrikli SUV konsepti ID. ROOMZZ’u Şangay Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkardı. ID. ROOMZZ’un gövde tasarımı ID. model ailesinin diğer modellerinde de görülen orantılı ve net homojen çizgilere sahip.

Konfigürasyon İmkanı

Araç kişiselleştirilebilen farklı iç konsept seçenekleri sunarken, koltuk konfigürasyonları yalnızca yolcuların isteklerine göre değil, ilgili sürüş moduna göre de uyarlanabiliyor. Tam otomatik sürüş moduna geçildiğinde koltuklar 25 derece içeriye döndürülerek otomobilde iletişime daha elverişli, salon gibi bir atmosfer yaratılabiliyor. Bunun yanı sıra, otomobil tam otomatik sürüş modundayken, ID. Pilot Relax modu yolcuların koltuklarını kendi ihtiyaçlarına göre bireysel olarak ayarlamalarına da imkân tanıyor. Bu modda koltuk dik bir pozisyondan yatık bir pozisyona geçirilebiliyor.

Kokpit Eğlenceli

Manuel “ID. Drive” modunda, dijital kokpit direksiyonla birlikte sürücünün önünde havada duruyormuş gibi bir izlenim veriyor. Dijital kokpit tamamen camdan yapılmış bir ön panelden oluşuyor. Dijital direksiyon ise konsept olarak panele entegre edilmiş durumda.

Yenilenebilir Hammaddeler

Otomobilin içinde kullanılan materyaller de alışılmışın dışında. Örneğin koltuk kaplamaları yenilenebilir hammaddeden oluşan AppleSkin™ isimli yeni bir üründen yapılıyor. Kapı panellerinin “ID. Light” bölgelerinde özel işlemden geçirilmiş ahşap cilalar kullanılıyor. Clean Air sistemi, dışarıdaki havanın temiz olmadığı durumlarda dahi otomobilin içindeki havanın temiz kalması için aktif bir filtre sistemi kullanıyor.

Hangi Motor İle Geliyor?

ID. ROOMZZ elektrikli motoru ile rahat ve sessiz hareket ediyor. 82 kwH’lik pillere sahip olan ID. ROOMZZ, 450 km menzil sunuyor. Konsept otomobil, 150 kW’lık (DC) hızlı şarj sistemiyle yarım saat içinde pil kapasitesinin yüzde 80’ini şarj edilebiliyor. Ön ve arka aksta yer alan iki elektrik motor, 4MOTION özelliğiyle beraber 306 PS’lik güç üretiyor.