Volkswagen’den otonom sürüş için bir adım daha

CARMEDYA – Volkswagen, Almanya’nın en büyük şehirlerinden biri olan Hamburg’ta otonom sürüş testleri gerçekleştirmeye başladı.

Volkswagen, otonom sürüş konusunda ilerleme sağlamak amacıyla şehir ortamında test sürüşlerini başlattı. Volkswagen Group Araştırma Bölümü tarafından Hamburg’da şehir trafiğinde ve gerçek sürüş koşullarında gerçekleştirilen testlerde, Seviye 4’teki otonom sürüş için özel olarak tasarlanan lazer tarayıcılar, kameralar, ultrasonik sensörler ve radarlarla donatılmış beş e-Golf’ten oluşan bir filo kullanılıyor.

Bireysek ulaşım optimize edilecek

Devamlı değerlendirilecek olan test sonuçları, markanın otonom sürüşle ilgili çok sayıdaki araştırma projesine dahil edilerek, müşteri odaklı hizmetleri değerlendirmek ve bireysel ulaşımı optimize etmek için kullanılacak. Teknik olanakların yan sıra, kentsel altyapı gerekliliklerine odaklanan testler, gelecekteki sürüşlerin daha güvenli ve konforlu olmasının, sadece otomobillere bağlı olamayacağına, şehirlere, trafik ışıklarına, trafik yönetim sistemlerine ve bunların birbiriyle iletişim kurmasına olanak tanıyan dijital bir ekosistem sunması gerekliliğine işaret ediyor. Otonom ve bağlantılı sürüş için Hamburg/Hansa’da inşasına başlanan 9 kilometrelik dijital test alanının 2020’de tamamlanması planlanıyor. Hansa’daki test alanında, trafik ışıkları, altyapıdan araca (I2V) ve araçtan altyapıya (V2I) iletişimi sağlayacak bileşenler yenileniyor.

Modellerin beyni bagajlarda

Testlerde kullanılacak e-Golf model araçlar, Volkswagen Group Araştırma Bölümü tarafından tasarlandı ve her birinde 11 lazer tarayıcı, 7 radar ve 14 kamera bulunuyor. Birkaç saat süren test sürüşleri sırasında dakikada 5 gigabayta kadar veri iletebilecek e-Golf’ün bagajında, 15 dizüstü bilgisayara eşdeğer bir bilgi işlem gücü konuşlandırılmış. En son sensör teknolojisi ile birleşen bu muazzam bilgi işlem kapasitesi, yayalar, bisikletliler, diğer araçlar, kavşaklar, geçiş hakkı, park etmiş otomobiller ve hareket halindeki trafikte şerit değişiklikleri hakkındaki verinin en kısa mesafelerde ve milisaniyeler içinde elde edilmesini sağlıyor.

Birden fazla yapay zekâ yaklaşımı kullanılıyor

Bilgilerin çeşitliliğine ve karmaşıklığına rağmen, otomobil yazılımında kullanılan yapay zekanın tüm ilgili nesneleri kaydetmesi ve herhangi bir yanlış alarmı tetiklemeden bunlara yanıt vermesi gerekiyor. Bunun için de, Derin Öğrenme (Deep Learning), insan beyni ve sinir sisteminden esinlenilen Neural Networks ve Sinir Ağları ve Örüntü Tanıma (Pattern Recognition) gibi birkaç farklı yapay zeka yaklaşımı benimseniyor.

Özel eğitimli pilotlar görev alacak

Güvenlik nedenleriyle, tüm sürüş fonksiyonlarını devamlı izlemek ve acil durumlarda müdahale etmek amacıyla Hamburg’daki tüm test sürüşleri sırasında özel olarak eğitilmiş test sürücüleri de direksiyonun başında olacak. Ayrıca, tüm veri koruma kuralları tamamıyla dikkate alınacak.

Kara yollarında Seviye 5’e kadar otonom sürüşün fonksiyonelliğine olanak sağlamak amacıyla tüm markalar ve ilgili grup departmanlarıyla iş birliği içinde olan Volkswagen Group Araştırma Bölümü, projeden sağlanan bulguları, diğer araştırma ve geliştirme girişimlerine de dahil edilecek. Böylece, müşterilere bundan birkaç yıl sonra kara yollarında otonom sürüş için somut ürünler sunulabilmesi sağlanacak ve trafik akışlarında, yol güvenliğinde kalıcı iyileştirmelere katkıda bulunulacak.