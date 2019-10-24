Volkswagen’den ABD’ye özel: Atlas Cross Sport Coupe

CARMEDYA.COM – Alman otomobil üreticisi Volkswagen, beş koltuklu SUV modeli Atlas Cross Sport SUV Coupe modelini tanıttı.

ABD Tenessee’de yer alan Chattanoga’daki tesislerde tanıtılan model, Kuzey Amerika, Rusya ve Orta Doğu bölgelerinde satışa sunulacak.

Geçtiğimiz yıl New York Otomobil Fuarı’nda konsept haliyle gösterimi yapılan otomobil, markanın Kuzey Amerika için geliştirdiği üçüncü SUV modeli…

Mevcut Atlas modeline göre daha sportif çizgilere sahip Atlas Cross Sport SUV Coupe, yeni led farlar, alçak gövde, krom detaylar ve yeni stoplar ve arka tamponla da kardeşlerinden ayrılıyor. Opsiyonel olarak alınabilen R-Line paketiyle de model daha dinamik bir görünüme bürünüyor.

Otomobilde 235 PS güç üreten 2.0 litrelik dört silindirli motor kullanılıyor. İsteğe bağlı olarak 276 PS güç üreten V6 seçeneği de sunuluyor. Her iki motor da sekiz ileri kademeli otomatik şanzıman kombinasyonuna sahip. İki seçenekte de 2.4 ton ağırlığında bir römork çekilebiliyor.

Atlas’ın bu coupe versiyonu standart kardeşinden 13 mm. daha kısa ve 4.90 metre uzunluğa sahip. Yeni model de Atlas gibi markanın MQB platformunu kullanıyor. Otomobil aynı zamanda 4MOTION çekiş sistemiyle de tercih edilebiliyor.

Atlas Cross Sport SUV Coupe şimdilik Kuzey Amerika, Rusya ve Orta Doğu dışında satışa sunulmayacak. Avrupa’da ise satış planı bulunmuyor.