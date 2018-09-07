Volkswagen Teramont Orta Doğu pazarına girdi

CARMEDYA.COM – Şaşırtıcı bir şekilde, Volkswagen, Orta Doğu pazarındai Teramont’un lansmanını duyurdu. Kuzey Amerika’da Atlas olarak bilinen SUV, neredeyse iki yıl önce kapandığı Asya pazarlarından geliyor.



Farklı versiyon olacak

Markanın Orta Doğu Direktörü Andrew Savvas, “ Teramont’u pazarımıza dahil etmek, her açıdan iyi olacak” dedi. Model 5,037 mm uzunluğunda, 1,979 mm genişliğinde ve 1,768 mm yüksekliğe sahip. Modelin bagaj hacmi ise 583 litre. Tüm koltuklar yatırıldığında bu alan 2741 litreye çıkıyor. Volkswagen henüz Orta Doğu için Teramont modelinin tüm detaylarını açıklamadı. Ancak tüm versiyonlarda markanın 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemi gelecek. Ayrıca, Otomatik Mesafe Kontrolü, Acil Durum Fren Asistanı, Çarpışma Uyarısı, Kör Nokta Tespiti ve Park Asistanı gibi çeşitli sürüş destek sistemleri de modelde sunulacak. Şu anda, Volkswagen Atlas , 235 hp güç ve 350 Nm torka sahip 3,6 litrelik V6 motor ile geliyor. Bunun yanında 2.0 litrelik 276 HP güç ve 361 Nm tork değeri sunan bir motor seçeneği daha var. Ancak Orta Doğu pazarı için hangi motor seçenekleri modelde yer alacak şu an için bilinmiyor.