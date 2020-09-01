Volkswagen ID.R Goodwood’da rekor peşinde!

CARMEDYA.COM – Tamamen elektrikli bir yarış otomobili olan Volkswagen ID.R, Çin’in Tianmen Dağı’nda rekor kırdığı sürüşten 411 gün sonra Goodwood SpeedWeek’te tekrar sahne alıyor.

Pandemi dönemi sebebiyle iptal edilen “Goodwood Festival of Speed (FoS)” ve “Goodwood Revival” organizatörleri, yeni bir yarış takvimi duyurdular.

Tarihi yarış otomobillerinin, günümüz otomobilleri ve geleceğin vizyonuyla buluştuğu Goodwood SpeedWeek festivali 3 gün boyunca canlı ve dijital yayınlar ile devam edecek.

Geçtiğimiz iki yılda Festival of Speed’de 500 kW’lık (680 PS) ID.R ile zafer kazanan Volkswagen Motorsport, yeni bir başarıya imza atmak için, bu kez İngiltere’nin güneyindeki Goodwood Tepesi’nde değil, 3 bin 809 kilometrelik Goodwood Motor Circuit’te düzenlenecek etkinliğe katılıyor.

ID. ailesinin sportif üyesi

2025 yılına kadar 1,5 milyon elektrikli araç üretmeyi planlayan Volkswagen, tamamen elektrikli ilk seri üretim modeli ID.3 ve yakın zamanda dünya prömiyerini gerçekleştireceği ID.4’ün yanı sıra ailenin sportif üyesi ID.R ile de dikkatleri üzerine çekiyor. ID. model ailesi Volkswagen’in e-mobilite alanında küresel lider olma hedefinin altını çiziyor.

Geçmişle günümüz arasında bir köprü

Bu yıl, Goodwood Tepesi yerine, Goodwood pistinde düzenlenecek SpeedWeek, ID.R için geçmişle günümüz arasında bir köprü niteliği de taşıyor. Goodwood Motor Circuit’teki tur rekorunu, 1965 yılında resmî olmayan bir Formula 1 yarışında elde ettikleri 1:20.4 süreyle, Formula 1 pilotları Jim Clark ve Jackie Stewart’ın elinde bulunuyor. Goodwood Tepesi’nde tüm zamanların rekorunu elinde tutan ID.R, bu sene düzenlenecek SpeedWeek’te yeni bir rekor kırarsa, her iki Goodwood pistinde de en hızlı otomobil olma başarısına ulaşacak.

ID.R şu anda üç kıtada dört rekora sahip. Elektrikli model, Goodwood Tepesi, Colorado’daki Pikes Peak (ABD) ve Zhangjiajie’deki (Çin) Tianmen Dağı’nda tüm zamanların rekorlarının yanı sıra, Nürburgring-Nordschleife’de (Almanya) elektrikli otomobil tur rekorunu da elinde tutuyor.