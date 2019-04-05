CARMEDYA – Volkswagen 35 milyon adetten fazla üretilmiş Golf’ün 45. yılını kutluyor.

Avrupa’nın başarılı otomobillerinden olan Golf, 45 yaşına bastı. İlk olarak, 29 Mart 1974’te Wolfsburg’da yer alan Volkswagen fabrikasında markanın en çok satan modeli olacak olan Golf’ün üretimine resmî olarak başlandı. O günlerde Volkswagen’deki hiç kimse efsanevi Beetle’ın halefi bu otomobilin dünyanın dört bir tarafında 35 milyondan fazla satacağını ve günümüzde de satmaya devam edeceğini tahmin etmiyordu. Matematiksel olarak ele alırsak, modelin 45 yıl önce üretime geçmesinden itibaren, kesintisiz her gün, her 41 saniyede dünyanın herhangi bir yerinde bir kişi yeni bir Golf sipariş etti. Bu da yılda yaklaşık olarak 780 bin otomobil gibi bir ortalamaya denk geliyor.

Chronology: First generation

Teknolojiyi yakından takip etti

Golf, küresel piyasada sınıflandırma kalıplarına meydan okuyan kompakt modellerden biri olarak Volkswagen markasının temel direklerinden biri olmayı sürdürecek. Golf son teknoloji sürüş destek sistemleri, güvenlik teknolojileri ve kullanıcı dostu Bilgi-Eğlence sistemleriyle otomotivin geleceğine yön veren itici bir güç olmaya devam edecek.

Başarılı satış adetleri

Golf, Türkiye’de 1998 yılından günümüze kadar 184 bin 315 adet satarak Volkswagen markasının Türkiye’de imajının güçlü olmasında en büyük etkiye sahip modellerin başında geliyor. Türkiye’de de son 6 senedir segmentinin en çok satan modeli olarak liderliği elinde bulunduruyor.

Golf I’in doğuşuna ilişkin önemli veriler:

29 Mart 1974: İlk Golf, montaj hattından çıktı.

8 Temmuz 1974: Golf, Volkswagen showroomlarında yerini aldı.

Tasarım: 3 kapılı ve 5 kapılı Hatchback gövde tipi

İç mekan: Beş koltuk, 300 litre bagaj hacmi, katlanabilir arka koltuklar

Motor seçenekleri: 1,1 lt 50 PS dört silindirli benzinli motor; 1,5 lt 70 PS dört silindirli benzinli motor

Güç aktarımı ve şanzıman seçenekleri: Önden çekiş, dört vitesli manuel şanzıman, üç vitesli otomatik şanzıman

Maksimum sürat: 140 km/sa (50 PS, manuel şanzıman); 160 km/sa (70 PS, manuel şanzıman)