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Volkswagen Crafter Roadshow Başlıyor

Yazan Önder Canözer -
VW Crafter Combi

CARMEDYA.COM – Volkswagen Ticari Araç, C-D segmentinde yer alan güçlü modeli Yeni Crafter’ın Okul ve Servis versiyonlarını, gerçekleştireceği roadshow etkinliği ile Türkiye’de farklı illerdeki Crafter severlerle buluşturuyor.

10 Eylül’de Ankara ile başlayacak roadshow etkinliği, sırasıyla Kayseri, Adana-Osmaniye, Antakya, Manisa, İzmir, Denizli, Fethiye, Bodrum ve Çanakkale’deki Volkswagen Yetkili Satıcılarında gerçekleştirilecek. Etkinlik, yıl sonuna kadar ve 2020 yılında da çeşitli illerde devam edecek.

Volkswagen Ticari Araç satış, pazarlama ve satış sonrası yetkililerinin yönetiminde gerçekleşecek olan etkinliklerde Yeni Crafter’ın özellikleri birebir müşterilere aktarılacak ve test sürüşleri gerçekleştirilecek. Ayrıca katılımcılara teorik ve dinamik anlatımlarla ekonomik sürüş teknikleri eğitimi de verilecek.

Roadshow etkinliklerinde, ekstra uzun şasi yüksek tavanlı olarak satılan 16+1 ve 19+1 konfigürasyonlu Okul ve Servis modellerinin yanı sıra, tek teker ekstra uzun şasi versiyonları da tanıtılacak.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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