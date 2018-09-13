Volkswagen Amarok Aventura artık daha güçlü

CARMEDYA.COM – Volkswagen Ticari Araç’ın pick-up model ailesinin en güçlüsü Yeni Amarok Aventura 3.0 litre V6 TDI 258 PS satışa sunuldu.

Bir önceki versiyonundan 34 PS daha fazla güce sahip 258 PS gücündeki Yeni Amarok Aventura’da, Canyon ve Highline donanım seviyelerinde opsiyonel olarak sunulan yeni “Titanblack” tavan kaplaması da standart.

Sınıfının en güçlüsü: 3.0 lt V6 motor

Yeni Amarok Aventura, sınıfında yalnızca Amarok model ailesinde sunulan Volkswagen V6 motora sahip. 3.0 litre turbo dizel V6 motoru, 258 PS güç üretirken 580 Nm tork sağlıyor. V6 motor, araca hem asfalt hem de off-road koşullarında yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ve yüksek çekiş gücü kazandırıyor. 4MOTION sürekli 4 çeker sistemine sahip otomatik şanzıman, Yeni Amarok Aventura’da standart olarak sunuluyor. Yüksek hızlarda ekonomi sağlayan 8. vitesi, devir düşürerek hem yakıt tüketimini hem de kabin içine gelen sesi azaltıyor. 8 ileri otomatik vites ile 100 km’de 8,4 litre birleşik yakıt tüketimi değeri veriyor.

Standartların ötesinde lüks ve konforlu iç tasarım

Amarok Aventura’nın iç tasarımında kullanılan özel “Nappa” deri koltuklar ve kaplamalar iç mekanın görüntüsüne şıklık katıyor. 14 yöne ayarlı elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğunda aynı zamanda ısıtma özelliği de bulunuyor. Alman sağlık merkezi AGR tarafından sertifikalı olan ön koltuklar, ergonomisiyle sağlıklı oturuş sağlıyor. Amarok Aventura’da ısıtmalı ön cam yıkama fıskiyeleri, renkli yol bilgisayarı, direksiyon kenarlarında vites kumandası, paslanmaz çelik gaz/fren pedalı gibi standart olarak sunulan donanımlar üst düzey konfor sunuyor.

Dış tasarım, yeni detaylarla dikkat çekiyor

Amarok Aventura’nın dış görünümündeki yeni detaylar araca farklı bir dinamizm kazandırıyor. Bagaj boyunca uzanan gövde rengi sportif bar, 20 inç alüminyum alaşımlı jantlar, bagaj havuzu, elektrikli katlanabilir yan aynalar ve köşe aydınlatmalı ön sis farlarıyla Amarok Aventura dikkatleri üzerine çekiyor. Amarok Aventura’da aydınlatmalı yan basamaklar da standart. Ravenna mavisi renk alternatifi de yalnızca Amarok Aventura versiyonunda pazara sunuluyor.

Teknolojik yenilikleriyle de fark yaratıyor

6.33 inç dokunmatik ekrana sahip olan yeni radyo, USB, AUX-in ve SD kart girişi, CD çalar ve bluetooth gibi pek çok kaynaktan müzik dinleme imkanı sunuyor. Bunların yanı sıra, standart olarak sunulan teknolojik yenilikleriyle de rakiplerinden farklılaşıyor. Akıllı telefonların araçtaki radyo-eğlence sistemleri ile entegrasyonunu sağlayan “App Connect” sayesinde, telefondaki uygulamalar radyo ekranından kontrol edilebiliyor. “Sesli Kontrol” özelliği sayesinde ise telefon arama komutları sesli olarak kontrol ediliyor.

Üst düzey güvenlik

Amarok Aventura’da bulunan ön aksta 17 inç, arka aksta da 16 inç çapındaki fren diskleri aracın daha iyi frenlemesini ve yüklü olduğu hallerde daha kısa fren mesafesine sahip olmasını sağlıyor. Standart olarak sunulan “İkincil Çarpışma Önleme Asistanı” olası bir ikinci çarpışmayı önleme amacıyla ilk çarpışmadan sonra aracı frenliyor. İki bağımsız sensör sayesinde çarpışmanın derecesini algılıyor ve çarpışma yeterince kuvvetliyse aracı frenleyerek hızını 10 km/s’ye kadar düşürüyor. Frenleme esnasında sürücü aracın kontrolünü istediği zaman devralabiliyor. Amarok Aventura’da “lastik basınç görüntüleme sistemi” de standart olarak sunuluyor. Her tekerlekte bulunan basınç sensöründen veri alan sistem, sürüş güvenliğini artırıp lastiğin yıpranmasını önlemeye yardımcı oluyor.