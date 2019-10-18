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Vespa ve Piaggio kredi kartına 9 taksit

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Doğan Holding çatısı altında Türkiye’de temsil edilen Vespa ile Piaggio markaları ekim ayı fırsatları sunuyor.

Vespa ve Piaggio modellerinde, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel 9 ay vade farksız taksit imkanı ve yüzde 0 faiz fırsatı ay boyunca motosiklet tutkunlarına kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda Vespa’nın Primavera 150 modeli tamamen kredi kartına 9 taksit ile alınabiliyor.

Piaggio MP3 350

Uzaktan kumandalı sele, keskin hatlara sahip LED ön – arka farlar ve 12″ alaşım jantlara sahip olan Primavera 150 gelişmiş süspansiyonlarıyla öne çıkıyor.

Vespa Primavera 150
Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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