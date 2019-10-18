Vespa ve Piaggio kredi kartına 9 taksit

CARMEDYA.COM – Doğan Holding çatısı altında Türkiye’de temsil edilen Vespa ile Piaggio markaları ekim ayı fırsatları sunuyor.
Vespa ve Piaggio modellerinde, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel 9 ay vade farksız taksit imkanı ve yüzde 0 faiz fırsatı ay boyunca motosiklet tutkunlarına kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda Vespa’nın Primavera 150 modeli tamamen kredi kartına 9 taksit ile alınabiliyor.
Uzaktan kumandalı sele, keskin hatlara sahip LED ön – arka farlar ve 12″ alaşım jantlara sahip olan Primavera 150 gelişmiş süspansiyonlarıyla öne çıkıyor.