CARMEDYA – İkinci el araçların ticareti hakkındaki yönetmelikle başlayan ekspertiz raporu zorunluluğu sektörde yoğunluğu arttırdı.

İkinci el araç piyasasına getirilen ekspertiz zorunluluğuyla birlikte alıcı ve satıcılar arasındaki güven problemi ortadan kalkarken ikinci el araç ekspertiz firmalarının da iş hacminde artış yaşanıyor.

Expertiz firmalarında o belge yok

İkinci el piyasasına yeni yönetmelikle gelen güvenilirlik ortamı alıcıları ikinci el otomobile yönlendiriyor. Şu an piyasada ekspertiz yapan firmaların büyük çoğunluğunda TSE HYB bulunmuyor. Belgesi olan firmalar ise artan yoğunluk sebebiyle hem alıcıları mağdur etmemek adına hem de ekspertiz işlemlerini güvenilir şekilde tamamlayabilmek adına yeni çözüm yolları arıyor.

Kontrol çok önemli

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger, ‘Yılda binlerce vatandaş, almak istediği aracı kontrol ettirmek için ikinci el araç ekspertiz merkezlerinin yolunu tutuyor. Oto Ekspertiz sayesinde aracın güncel durumu tespit edilirken, ekspertiz raporunda, aracın kaza geçmişi, değişen parçaları ve benzer bilgileri görüldüğü için alıcılar artık araçlarını güvenle satın alabiliyor.Yeni düzenlemeyle birlikte sektörde yaşanması beklenen yoğunluğu öngörmemiz nedeniyle, firmamızı ve ekibimizi bu yoğunluğa karşı hazırlamıştık. TÜV SÜD D-Expert olarak, müşterilerimize güvenilir hizmeti, en kolay ve en hızlı şekilde sunma hedefimiz için çalışırken, alıcı ve satıcılar arasındaki güven ortamı oluşmasına katkı sağlamayı ekibimizle birlikte kendimize görev edindik.’ dedi