“Türkiye’ye alternatif aramıyoruz”

CARMEDYA.COM – Volkswagen Group, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de yatırım kararı almıştı.

Daha sonra ise Suriye’deki gelişmeler nedeniyle nihai kararın ertelendiği açıklanmıştı.

Bunun üzerine diğer adaylar Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan devreye girerek, daha iyi teşvikler sunmaya çalışmış ancak bir sonuca varamamışlardı.

Tüm bu gelişmelere noktayı koyan VW Üretim Şefi Andreas Tostmann, Volkswagen Group olarak yeni fabrika yatırımı için Türkiye’ye bir alternatif aramadıklarını duyurdu.

Tostmann açıklamasında ayrıca şunları söyledi; “Gelişmeleri izliyoruz. Türkiye planı hala masada duruyor. Alternatif bir yer düşünmüyoruz.”

Planlara göre, Volkswagen Passat ve Skoda Octavia’nın üretiminin gerçekleşeceği fabrika 1.3 milyar euro yatırımla Manisa’da kurulacak.

Bulgaristan yeni teklifiyle teşvik miktarını 135 milyon eurodan 260 milyon euroya çıkartmıştı. Sırbistan ise fabrika için gerekli yatırıma destek sağlamayı taahhüt etmişti. Bu arada Romanya ise Ford ve Renault tarafından işletilen Dacia fabrikalarına ev sahipliği yapıyor.