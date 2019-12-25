Türkiye’nin otomobili için geri sayım başladı

CARMEDYA.COM – Uzun süredir beklenen Türkiye’nin otomobilini görmek için artık çok az kaldı.

Milli otomobil, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle 27 Aralık Cuma günü saat 13:30’da Gebze’de Bilişim Vadisi’nde yüzünü gösterecek.

Ferrari, Lamborghini, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Cadillac, Volvo ve Peugeot markalarına da hizmet vermiş olan İtalyan tasarım ustası Pininfarina tarafından tasarlanan araçlar, İtalya’dan getirildi.

Carmedya olarak bizim de katılacağımız ön gösterimin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, araçla Osmangazi Köprüsü üzerinden geçerek, ilk kullanımı gerçekleştirmiş olacak.

2022 yılında üretimine başlanması planlanan Türkiye’nin otomobili, “Yeniliğe Yolculuk” sloganıyla tanıtılıyor. C segmenti bir SUV olacak ilk modelin ardından 2030 yılına kadar beş model ve 3 makyaj opreasyonu da plan dahilinde.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş, Anadolu Grubu (yüzde 19), BMC (yüzde 19), Kök Grubu (yüzde 19), Turkcell, Zorlu (yüzde 19) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (yüzde 5) bir araya gelmesiyle 25 Haziran 2018’de kurulmuştu.

Otomobil ile ilgili ilk paylaşımlar ise TOGG resmi twitter hesabı @TOGG2022 üzerinden #AynalarYerliYerinde, #TürkiyeninOtomobili, #YeniliğeYolculuk ve #TOGG etiketleriyle yapılıyor ve her gün yeni bir ipucu veriliyor.