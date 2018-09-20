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Türkiye’nin gururu Ford Trucks F-Max

Yazan Kübra Yeşilkaya -
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CARMEDYA.COM – Marka 2018 Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA) yeni çekicisi Ford Trucks F-Max’ ı tanıttı. Uluslararası Yılın Kamyonu Yarışması’nda (IToY) 23 Avrupa ülkesinin önde gelen sektörel gazetecilerinden oluşan bağımsız bir jüri tarafından “2019 Uluslararası Yılın Kamyonu” ödülüne layık görüldü.

Ford Trucks F-Max’ ödül Jüri Başkanı Gianenrico Griffini’den

Ford Trucks’ın IAA Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda dünya prömiyerini yaptığı yeni çekicisi F-Max, “2019 Yılın Uluslararası Kamyonu” ödülünü kazandı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’e Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) Jüri Başkanı Gianenrico Griffini tarafından IAA Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda Ford Trucks standında yapılan törende takdim edildi.

Birbirinden zorlu sürüş testleri ve değerlendirmeden geçti

 

Jüri üyeleri, 23 Avrupa ülkesinin önde gelen sektörel gazetecilerinden oluşturuldu. 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu’nu seçmek amacıyla zorlu bir değerlendirme süreci gerçekleştirdi. Farklı kategorilerdeki yol testleri ve diğer statik değerlendirmelerin ardından F-MAX, teknolojik inovasyon, konfor, güvenlik, sürüş dinamikleri, yakıt ekonomisi ve toplam sahip olma maliyeti gibi kriterlerden oluşan zorlu bir değerlendirmeden geçti.

Haydar Yenigün: “Uluslararası Yılın Kamyonu ödülü, geleceğimiz için çok önemli bir adım”

2,5 metre genişliğindeki yeni kabini ve 500 beygirlik gücü ile F-MAX’in uluslararası taşımacılık sektöründe rekabetin güçlü bir oyuncusu olacağını vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları söyledi: “Yeni Ford Trucks F-MAX, 13 litre hacimli 500 PS güce ve 2500 Nm torka sahip Ecotorq motoruyla, dünya çapında bir oyuncu. Prestije ve güce dayanan modern tasarım dilimiz, profesyonellik ve yenilikçiliği bir arada sunarken, üstün aerodinamizm, güç ve aktarma organlarının optimum kalibrasyonu ve teknik özellikleri ile, mevcut modele göre yakıt tüketimini yüzde 6 oranında düşürüyor.

Yeni çekicimizle yüzde 7’ye kadar azaltılan bakım maliyetleri ve uzun periyodik bakım aralıkları düşük toplam sahip olma maliyetini beraberinde getiriyor. Yeni F-MAX ile sektöre yeni bir soluk getirecek bir teknoloji de sunuyoruz. “ConnecTruck” teknolojisi ile, yeni çekicimiz, Ford’un bağlanabilirlik özelliklerine sahip ilk ağır ticari aracı olarak öne çıkıyor. 5 yıllık emeğin sonucunda, 4 kıtada 11 ülkede toplamda 5 milyon kilometre testi başarıyla geçen yeni çekicimizle uluslararası taşımacılık sektöründe rekabetin boyutlarını değiştiriyoruz. Uluslararası Yılın Kamyonu ödülü, geleceğimiz için çok önemli bir adım. Bu gurur verici ödülü kazanmamızda emekleri geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim.”

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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