CARMEDYA.COM – Marka 2018 Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA) yeni çekicisi Ford Trucks F-Max’ ı tanıttı. Uluslararası Yılın Kamyonu Yarışması’nda (IToY) 23 Avrupa ülkesinin önde gelen sektörel gazetecilerinden oluşan bağımsız bir jüri tarafından “2019 Uluslararası Yılın Kamyonu” ödülüne layık görüldü.

Ford Trucks F-Max’ ödül Jüri Başkanı Gianenrico Griffini’den

Ford Trucks’ın IAA Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda dünya prömiyerini yaptığı yeni çekicisi F-Max, “2019 Yılın Uluslararası Kamyonu” ödülünü kazandı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’e Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) Jüri Başkanı Gianenrico Griffini tarafından IAA Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda Ford Trucks standında yapılan törende takdim edildi.

Birbirinden zorlu sürüş testleri ve değerlendirmeden geçti

Jüri üyeleri, 23 Avrupa ülkesinin önde gelen sektörel gazetecilerinden oluşturuldu. 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu’nu seçmek amacıyla zorlu bir değerlendirme süreci gerçekleştirdi. Farklı kategorilerdeki yol testleri ve diğer statik değerlendirmelerin ardından F-MAX, teknolojik inovasyon, konfor, güvenlik, sürüş dinamikleri, yakıt ekonomisi ve toplam sahip olma maliyeti gibi kriterlerden oluşan zorlu bir değerlendirmeden geçti.

Haydar Yenigün: “Uluslararası Yılın Kamyonu ödülü, geleceğimiz için çok önemli bir adım”

2,5 metre genişliğindeki yeni kabini ve 500 beygirlik gücü ile F-MAX’in uluslararası taşımacılık sektöründe rekabetin güçlü bir oyuncusu olacağını vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları söyledi: “Yeni Ford Trucks F-MAX, 13 litre hacimli 500 PS güce ve 2500 Nm torka sahip Ecotorq motoruyla, dünya çapında bir oyuncu. Prestije ve güce dayanan modern tasarım dilimiz, profesyonellik ve yenilikçiliği bir arada sunarken, üstün aerodinamizm, güç ve aktarma organlarının optimum kalibrasyonu ve teknik özellikleri ile, mevcut modele göre yakıt tüketimini yüzde 6 oranında düşürüyor.

Yeni çekicimizle yüzde 7’ye kadar azaltılan bakım maliyetleri ve uzun periyodik bakım aralıkları düşük toplam sahip olma maliyetini beraberinde getiriyor. Yeni F-MAX ile sektöre yeni bir soluk getirecek bir teknoloji de sunuyoruz. “ConnecTruck” teknolojisi ile, yeni çekicimiz, Ford’un bağlanabilirlik özelliklerine sahip ilk ağır ticari aracı olarak öne çıkıyor. 5 yıllık emeğin sonucunda, 4 kıtada 11 ülkede toplamda 5 milyon kilometre testi başarıyla geçen yeni çekicimizle uluslararası taşımacılık sektöründe rekabetin boyutlarını değiştiriyoruz. Uluslararası Yılın Kamyonu ödülü, geleceğimiz için çok önemli bir adım. Bu gurur verici ödülü kazanmamızda emekleri geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim.”