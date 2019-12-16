Türkiye’nin en büyük özel servisi hizmete açıldı

CARMEDYA.COM – RS Servis, 10’uncu yaşında Türkiye’nin en büyük özel servisini İstanbul Maltepe’de hizmete açtı.

Yeni Genel Müdürlük noktasını da bünyesinde bulunduran RS Servis Maltepe kompleksi, toplam 14 bin 600 metrekarelik alanda 120 kişilik ekibiyle gün içerisinde aynı anda 35 araca hizmet verebilecek.

Mini onarım, hasar onarımı, mobil parça onarımı ve detaylı araç bakımı hizmetlerinin verildiği yeni servis noktasının ve yeni genel müdürlüğün açılışında konuşan TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı ve RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı, Türkiye’nin en büyük özel servis noktasında yılda ortalama 15 bin adet araca hizmet verileceğini söyledi.

Ünal Ünaldı – RS Servis CEO

“Oto Konfor markası ile ülkemize yepyeni bir yatırım daha yapıyoruz”

Ünaldı, Bosch Car Service ile yakın zamanda yapılan işbirliği kapsamında mekanik onarım hizmetini de hayata geçirerek, araç sahiplerinin tüm ihtiyaçlarına tek çatı altında cevap vermeyi hedeflediklerini dile getirdi. Yüzde yüz yerli sermayeyle kurulan Türkiye’nin markası RS Servis’in yenilikçi ve hayatı kolaylaştıran hizmetlerle global bir şirket olarak ülkemizi temsil etmeyi hedeflediğini ve hali hazırda Prag’ta da bir şubelerinin olduğunu hatırlatan RS Servis CEO’su Ünaldı, “Önümüzdeki 10 yıl içerisinde de ülkemize yatırım yapmaya tüm hızımızla devam edeceğiz. Yediden yetmişe tüm bireysel araç sahiplerinin ve araç filosuna sahip olan tüm şirketlerin hayatını kolaylaştıracak yepyeni uygulamamızla sektöre yeni bir soluk getiriyoruz. Oto Konfor uygulaması üzerinden, dilediğiniz her yerde akıllı telefonunuz üzerinden, araç satın alımından periyodik bakıma, lastik değişiminden hasar onarımına, oto kurtarıcı talebinden HGS-OGS takibine, aracın satışına kadar olan tüm süreçlerde tek dokunuşla hizmet alabileceksiniz” açıklamalarında bulundu.