CARMEDYA.COM – 8 yıllık aranın ardından Türkiye, FIA WRC takvimine yeniden girdi. Marmaris ve çevresinde gerçekleşen ralli muhteşem doğası, pilotlar tarafından bilinmeyen etaplarıyla nefes kesici anlara sahne oldu.

Türkiye, FIA WRC’ye geri döndü

3 gün süren ralli, sezonun en ağır taşlı ayağı olmasının yanında en zorlusuydu. Toplam 882.69 kilometreden oluşan yarışların 321.20 kilometresi 17 etaba bölündü ve binlerce kişi tarafından takip edildi. Michelin, Türkiye rallisi için sert hamurluMichelin LTX Force H4 ve orta hamurluMichelin LTX Force M6 olmak üzere iki çeşit lastiğiyle pilotların yanındaydı. WRC2 için ise yumuşak hamurluMichelin Latitude Cross S80 ve sert hamurlu MICHELIN Latitude Cross H90 lastiklerini getirdi. Her iki yarışta da sert bileşenli lastikler takımlar tarafından tercih edilen lastikler oldu.

Etaplarda neredeyse futbol topu büyüklüğünde taşlar pilotlara zor anlar yaşattı. Michelin Ralli Direktörü Arnaud Rémy ralliye ilişkin, “Türkiye Rallisi’nin zorlu bir yarış olacağını zaten biliyorduk ancak takımların ve araçların bu kadar zorlanacağını düşünmüyorduk. Michelin olarak bu olağanüstü zor koşullarda, takımlara performans ve güvenlik sunmamız mühendislerimizin güç ve rekabet arasında doğru dengeyi sağladığını gösteriyor. Lastiklerimize gelince ise bu şartlar altında ekiplerin lastiklerimizle ilgili övgülerini duymak oldukça sevindiriciydi. Eğer bizim son on yılda geliştirdiğimiz lastik teknolojilerimiz olmasaydı bu yarış çok daha farklı sonuçlanabilirdi.”

2018 Ralli Türkiye’nin kazananı Ott Tänak / Martin Jarveoja ikilisiyle Toyota takımı oldu. Bir diğer Toyota takımı olan Jari-Matti Latvala / Miikka Anttila ikiliisi ikinci olurken; Hayden Paddon / Sebastian Marshall (Hyundai i20 WRC) podyumda üçüncü olarak yer aldı. WRC 2’de ise Kopecky / Dresler ikilisi (Skoda Fabia R5) birinci, Tempestini / Itu (Citroën C3 R5) ikinci, Britons Ingram / Whittock (Skoda Fabia R5) üçüncü olmayı başardı. Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) gelecek yarışı 4-7 Ekim tarihleri arasında İngiltere’de gerçekleşecek.