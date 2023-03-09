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Toyota Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ece Şenkal oldu

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de organizasyonel değişim çerçevesinde Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine Ece Şenkal atandı.

Toyota’nın sürekli gelişim ve verimliliği artırma düşüncesi çerçevesinde ataması gerçekleştirilen Şenkal, yeni görevine Şubat 2023’de getirildi. 2006 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Ece Şenkal, iş hayatına Doğuş Otomotiv SEAT Pazarlama Ürün Uzmanı olarak başladı.

Ece Şenkal iş yaşamında sırasıyla; SEAT ve Volkswagen Binek Araç; marka, ürün ve hizmetler için pazarlama ve iletişim stratejilerinin oluşturulması, etkinlik, sponsorluk ve kurumsal iletişim konulardan sorumlu olarak 12 yıla aşkın bir görev aldı. Bu süre boyunca Pazarlama ve İletişim Yöneticiliği görevlerini sürdüren Şenkal, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’deki yeni organizasyonel yapılanma ile birlikte; Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevini üstlenecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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