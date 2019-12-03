Toprak Razgatlıoğlu Yamaha’da

CARMEDYA.COM – Dünya Superbike Şampiyonası’nda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu 2020’de Pata Yamaha takımıyla yarışacak.

İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında yenit akımı ile ilgili düşüncelerini dile getiren Razgatlıoğlu şunları söyledi; “Bugüne kadar bireysel yarıştım, artık Pata Yamaha gibi profesyonel ve yarış geçmişi başarılarla dolu güçlü bir takımla çalışarak şampiyonluğu alma vakti. Markanın DNA’sını oluşturan yarış ve kullanıcı konforu ile bütünleşen modelleri beni heyecanlandırıyor. Bu felsefenin bir parçası olmak benim için ayrı bir motivasyon” dedi.

İspanya Aragon’da resmi kış testlerinde ilk test sürüşünü yeni motosikleti YZF- R1 ile yaptığını hem Yamaha takımı hem de motosikleti ile müthiş bir uyum içerisinde olduğunu söyleyen Redbull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu “motorum hafif ve kıvrak, elektroniği kusursuz çalışıyor. İlk bindiğim anda iyi işler yapacağıma olan inancım arttı. Yamaha gibi dünyanın en güçlü markalarından birinin çatısı altında olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Yamaha yarış takımları yıllardır pistlerde büyük başarılara imza atıyor. Bu başarının ve motivasyonun bir parçası haline gelmek beni çok mutlu etti. Üstelik Türkiye’den bir yarışçıyı almaları da ülkem adına gurur verici. Hedefim ‘En genç Dünya Superbike Şampiyonu’ olmak ve Türkiye’ye bu gururu yaşatmak. 2020 sezonunda 13 ülkede sıralama yarışı dahil 39 yarışta birincilik için mücadele edeceğim.” şeklinde konuştu.

‘Yamaha’nın DNA’sında yarışmak var’ diyen Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever ise toplantıda “Yamaha ilk yarışını 1955’te markanın doğuşundan sadece 10 gün sonra kazandı. Bugüne kadar takımımız özellikle yarış DNA’mıza özel üretilen ikonik modellerimizle, dünya pistlerine onlarca başarılı isim çıkardı. Onlarca şampiyonluk kazanıldı. Ancak aralarında bir Türk yarışçı yoktu. Yamaha tecrübesi, Toprak’ın yeteneği ve kazanma hırsı ile birleşince yeni sezonda şampiyonluk kürsüsünde Türkiye de olacak. Türkiye’den şampiyonların çıkması gençler için çok önemli bir motivasyon aracı oluyor. Biz de Yamaha Türkiye olarak başarılı ve motosikleti seven gençlere elimizden geldiğince destek olarak dünya pistlerine kazandırmaya yönelik güçlü adımlar atıyoruz. Yeni ve yetenekli gençlerin kendilerini Yamaha’nın destekleyici yaklaşımı ile daha motive hissetmesi, sektörün bu yönde de gelişmesi açısından son derece önemli. Biz inanıyoruz ki gerekli destekler verilirse dünya pistlerine Türkiye’den daha çok isim çıkacak. Biz gençlere onların yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Markanın temel yaklaşımını oluşturan Kando felsefesi ile etkileyici tasarımlarımız, öncü teknolojilerimiz ve hizmette yarattığımız farkları, yarış başarıları ve bu alana yapılan proje ve yatırımlar ile destekliyoruz. dedi.

Dünyanın en büyük takımına sporcu kazandırmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ise şunları söyledi; “Toprak’ı 2014’te ilk yarışına çıkardığımızda en büyük hayalimiz Yamaha takımı ile yarışmasıydı. Hayalimiz gerçek oldu. Türkiye’den dünya pistlerinde yarışabilecek yetenekte 3-4 güçlü adayımız var. Motor sporlarında Avrupa’nın en iyi ülkesi olacağız. İmkanlar tanınırsa Türkiye’den çok iyi yeteneklerin çıkacağına inanıyorum. Bunun için ben de elimden geleni yapmak istiyorum. Türkiye’nin her ili ve ilçesinde futbol sahaları var. Ancak motor sporları pisti yok. Türkiye’nin en az 5-6 bölgesinde motor sporları pisti olmalı. Hem hız yapmayı seven araç kullanıcıları için hem de motor sporlarında başarı sağlamak isteyenler için önemli bir konu. Diğer taraftan ben bu spora gönül vermiş biri olarak daha fazla geliştirmek için tüm eforumu yeni yeteneklere vermek istiyorum. Dünya pistlerinde Türkiye’den yeni yetenekler çıkarmak benim için çok mutluluk verici. Gelecekteki en büyük hedefim bu işe daha çok sarılmak.”

Sezonun en kuvvetli adayları arasında gösterilen genç pilot Toprak Razgatlıoğlu’nun kariyer planlamasını yapan Kenan Sofuoğlu, 2016-2017 sezonunda kariyer hedefini 1000cc olarak çizdi ve Toprak Superstok 1000 şampiyonasında sayısız birincilik ve kupalar aldı. Sakatlığından dolayı son 2 yarışa giremeyen ve şampiyonluğu kaçıran Toprak, 2018 sezonunda Dünya Superbike Şampiyonasına adım attı ve ilk sezonda 2 podyum görerek tüm dikkatleri üzerine çekti. 2019 sezonu adeta podyum ve birincilikle doluydu ve son sezonda toplam 15 podyum, 2 birincilik ve 2 en hızlı tur zamanına sahip en iyi bağımsız sürücü ve en iyi bağımsız takım şampiyonu olmayı başardı. Artık fabrika takımına geçme vakti gelen Toprak Razgatlıoğlu Pata Yamaha Fabrika Takımı ile 2020 sezonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak için antrenmanlarına hızla devam ediyor.

R25 Cup 2019’da dereceye giren gençlerden önemli dereceler gelecek.

Yamaha Motor Türkiye 2019 yılında, Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu gibi dünya pistlerinde Türkiye adına yarışacak ve Türk sporunun adını duyuracak yetenekleri ortaya çıkarmak için bLU cRU ‘Yeni Nesil Yarışçı Yetiştirme Programı’nı başlattı. Program kapsamında düzenlenen R25 Cup 2019’da çok başarılı genç pilotlar yeteneklerini ortaya çıkarma fırsatı buldu. R25 Cup 2019’un birincisi Fazlı Erçelik (16), ikincisi Hakan Yılmaz (16), üçüncüsü Furkan Aykut (14) bu hafta İspanya’da düzenlenen Yamaha Masterclass Kampı’na katıldı ve Supersport 300 Dünya Şampiyonası WSSP 300’e gidecek 6 genç arasına girmek için ter döktü. Bora Berker Cansever “R25 Cup 2019’da ilk 3’e giren gençlerimizi de İspanya’da izledik ve favori olduklarını gördük. Haftaya finalistler belli olacak, önemli dereceler bekliyoruz. Pistlere Toprak gibi başarılı Türki pilotlar kazandıracak olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz.” dedi.