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TopCar Porsche 911’e el attı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Porsche 911

WWW.CARMEDYA.COM – Spor otomobiller arasında en üretken markalardan olan Porsche, TopCar tarafından mercek altına alınmış. Ortaya çıkan proje iştahları kabartır nitelikte.

TopCar Porsche 911’e el attı

Porsche 911

TopCar’ın Stinger GTR Carbon Edition konsepti otomobile farklı bir hava katmış. Rus modifikasyon şirketi otomobilin tasarımını elden geçirdi. Otomobilin tamamında karbon kaplama kullanılmış. Ayrıca ayna kapaklarında da aynı malzeme kullanılmış.

Otomobilin içerisinde de bir çok malzeme karbon fiberden tasarlanmış. Ayrıca otomobilin en vurucu noktası ise içerideki bazı kaplamalarda altın kaplama kullanılmış olması. Kapı içlerindeki bazı trimler, koltuk ayar tuşları, dites topuzunun altındaki bazı bölümler bu kaplama ile bezenmiş.

Porsche 911

Performansa gelince, TopCar, Porsche 911’inizin gücünü 750 HP’ye çıkaracak bir kit sunuyor. Hem tasarım hem de performans anlamında model iddialı konuma gelmiş gibi görünüyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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