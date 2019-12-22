Tofaş’a 5 ödül birden

CARMEDYA.COM – Tofaş, bu yıl dördüncüsü düzenlenen IDC Türkiye Akıllı Üretim Teknoloji Ödülleri’nde beş ödüle layık görüldü.

Yenilikçi ürünler, katma değeri yüksek projeler geliştirmek amacıyla bilgi ve teknolojiye sürekli yatırım yapan Tofaş, hayata geçirdiği uygulamalar kapsamında aldığı ödüllere yenilerini ekledi. “Büyük Veri & Analitikler” ile “Veri Altyapısı” kategorilerinde birincilik ödülünün sahibi olan Tofaş, “Müşteri Deneyimi”, “Kurumsal Dönüşüm” ile “Üretimde Nesnelerin İnterneti” kategorilerinde de ikincilik ödülü sahibi oldu.



Üretim ile perakende sektöründe dijital dönüşüm, dönüştürücü teknolojilerin sektöre etkisi, inovasyon ve endüstri 4.0’ın durumu ele alındığı zirvede; dijital dönüşümü şekillendiren en son teknoloji ve stratejiler mercek altına alındı. Etkinlikte ayrıca bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen “IDC Türkiye Akıllı Üretim Teknoloji Ödülleri” de düzenlendi. Organizasyona katılan projeler, CIO ve akademisyenlerden oluşan jüri ekibi tarafından değerlendirildi.



Tofaş, “Büyük Veri & Analitikler” kategorisindeki “Akıllı Bulutta IoT Büyük Verisiyle Gerçek Zamanlı Tahminleme” projesi ile birincilik ödülünün sahibi oldu. Tofaş, “Üretimde Nesnelerin İnterneti” kategorisinde ise ikincilik ödülünü alırken; “Veri Altyapısı” kategorisinde birincilik; “Mükemmel Müşteri Deneyimi” ve “Kurumsal Dönüşüm” kategorilerindeki projeleriyle de ikincilik almaya hak kazandı.



Ödülleri Tofaş adına İş Çözümleri Müdürü Haydar Vural, Yazılım ve Süreç Entegrasyonu Yöneticisi Eren Çopur, Sistem ve İşletim Yöneticisi Mahir Genç, Veri Bilimi Uzmanı Güler Yemenici, Sistem Yönetim Uzmanları Burak Özşimşek ve Taner Erten teslim aldı.