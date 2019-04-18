Tofaş yatırımlarını sürdürüyor

CARMEDYA – Tofaş’ın insan kaynağına verdiği önem doğrultusunda hayata geçirdiği Tofaş Akademi’nin yeni kampüsünün açılış töreni gerçekleştirildi.

Bursa’da düzenlenen törene Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Tofaş üst yönetimi, Tofaş Akademi eğitmenleri ile Tofaş çalışanları katıldı.

Ömer M. Koç; “Sektörde bir “Okul” olarak nitelendirilen Tofaş için eğitim, her zaman öncelikli yer tuttu”

Açılış töreninde konuşan Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, 50 yıl boyunca, Türkiye otomotiv sektörünün gelişiminde büyük rol oynayan Tofaş’ın önemli atılımlarla gelişimini sürdürdüğünü vurguladı. Şirketin yarım asırlık yolculuğunu başarılı kılan unsurlardan birinin insan kaynağına verilen önem olduğuna dikkat çeken Ömer M. Koç, “Tofaş, tarihi boyunca her zaman öğrenen, öğrendikçe kendini yenileyen ve bilgi birikimini aktararak birlikte çalıştığı kurumların da güçlenmesini amaçlayan bir organizasyon oldu. Sektörde bir “okul” olarak nitelendirilen Tofaş için eğitim, her zaman öncelikli yer tuttu. Tofaş’ın sahip olduğu birikimin kalıcı olması ve geleceğe taşınması için 2010 yılında kurulan Tofaş Akademi, bu yönde atılmış önemli bir adımdır. 2014 yılında 1,5 milyon Euro’luk yatırımla kendine ait ilk binasında hizmet vermeye başlayan Akademimiz, yaklaşık 10 yılda, sadece çalışanlarımızın değil, bayi ve tedarikçilerimizin de gelişiminde etkin rol oynadı. Tüm değer zincirinde öğrenen ve paylaşan organizasyon kültürü yaratmak, kurum kültürünün sahiplenilmesini ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Tofaş Akademi bugün, sektörde önemli bir eğitim merkezi” diye konuştu.

Ömer M. Koç, Tofaş Akademi’nin 2018’de eğitim ve gelişim alanında dünyanın en saygın ödülü olarak kabul edilen “Association For Talent Development (ATD) Best” listesine birinci sıradan girerek, önemli bir gurur kaynağı teşkil ettiğini de belirtti.

“Akademi’nin öncü olmasını bekliyoruz”

Teknolojik dönüşüm ve yaratıcılığın birçok sektörü hızlı bir şekilde değiştirdiğini, alışılagelmiş üretim, dağıtım, iletişim, ulaşım, sağlık ve eğitim sistemlerinin de büyük bir değişim içerisinde olduğunu vurgulayan Ömer M. Koç, “Gerek teknolojik dönüşümü yakından takip ederek yenilikçi olmak, gerekse de dönüşümün getirdiği olanaklardan faydalanmak için sürekli olarak kendimizi güncellemeye ihtiyacımız var. Eğitim de burada kilit rol üstlenmekte. Tofaş Akademi’nin bu ihtiyacı karşılamaya yönelik öncü olmasını bekliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Cengiz Eroldu; “Tofaş Akademi, gelişim ortamlarına yeni bir soluk getiriyor”

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ise ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişiminde rol oynayan en önemli faktörlerin başında eğitimin geldiğini belirterek; “Tıpkı ülkeler gibi, kurumların da geleceğe hazırlanması ancak eğitimle, gelişimle mümkün. Bu amaçla temelleri atılan Tofaş Akademi, şirketimizin kurumsal hafızasını oluşturup, bundan sürdürülebilir fayda üretmeyi, böylece tüm çalışan ve paydaşlarımıza yarar sağlamayı ve geleceğe hazırlanmalarını hedefliyor” açıklamasında bulundu.

Cengiz Eroldu, Akademi’nin yabancı dilden işaret diline, teknik konulardan davranışsal odaklı konulara, liderlikten mevzuata, satıştan otomotiv bakımına kadar çok geniş bir eğitim yelpazesine sahip olduğunu da vurguladı. “Tofaş Akademi, 2018 yılı itibariyle; 324 bin eğitim saati, 229 adet eğitim modülü, 196 iç eğitmen sayısı ile birlikte 30 bin katılımcıya ulaştı” ifadelerini kullanan Eroldu, “Uygulamaları ile uluslararası çapta da başarı elde eden Tofaş Akademi, bu yıl Stevie for Great Employers ve Brandon Hall HCM Excellence ödüllerinde akademi stratejisi, oryantasyon, teknik, satış, beceri eğitimleri, sosyal sorumluluk ve oyun kullanımı gibi çok farklı alanlarda ödüller aldı” dedi.

Cengiz Eroldu ayrıca Akademi ile birlikte, Tofaş çalışanlarının aileleri ile faydalanabildikleri Tofaş Sosyal Tesisleri’nin de yenilenerek hizmete açılmasından memnuniyet duyduklarına değindi. Eroldu “Spor salonumuzla bütünlük içerisinde çalışanlarımızın hayatlarına değer katmak üzere tasarlanan sosyal tesislerimiz, tüm çalışanlarımıza aileleri ile birlikte kullanım olanağı sunuyor. Özel günlerde ve organizasyonlarda bir araya gelme fırsatı da yaratıyor. Çalışanlarımız iki yeni tesisimizle, yıllar boyu pek çok kişinin hayatında etkili olacak kalıcı bir işe imza attılar. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.