Tesla’nın Türkiye planı belli oldu

CARMEDYA.COM – Tesla kısa süre önce sosyal medyada paylaştığı teaser ile Türkiye’de 4 Nisan tarihini işaret etti.

2022 yılında Türkiye’de faaliyete geçmesi planlanan ancak bir süre ertelenen plan doğrultusunda geçtiğimiz yıl, 2015’ten beri Lufthansa Türkiye ofisinin başında bulunan Kemal Geçer, Tesla Motors Türkiye’nin başına atanmıştı. Bu süreçte şirketin ülkedeki sermayesi 710 bin TL’den 50 milyon TL’ye (2,68 milyon $) yükseltildi.

Türkiye planı doğrultusunda şirket, 2022’nin sonunda Türkiye’de çoğu hizmet sektöründe ve biri satış sektöründe olmak üzere çeşitli pozisyonlar için işe alımlara başlarken, İstanbul Levent’te bir showroom ve servis noktası için de yatırım yaptı.

Gelen bilgilere göre şu anda, otomotiv tamircisi ve teknisyenleri dışındaki tüm pozisyonlar dolmuş durumda.

Mart 2023’ün başında Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Tesla’ya Türkiye’deki şarj ağını işletmesi için lisans verdi. Bu, şirkete şarj istasyonları kurma ve işletme hakkı verdi. Böylece, Tesla otomobillerinin Türk sahipleri yakında hızlı şarj ağına da erişebilecek.

Son olarak Türkiye’de elektrikli otomobillere uygulanan vergi düzenlemeleri planları aksatmış olsa da, Tesla’nın 4 Nisan’da Türkiye’de resmi olarak faaliyete geçmesi artık kesin.

Tesla’nın Türkiye’de Model X, Model Y, Model 3 ve Model S olmak üzere dört modelini satışa sunacağı, ilk olarak Model 3 ve Model Y’nin yola çıkacağı da sızan bilgiler arasında.

Yine Tesla’nın uluslararası basına yansıyan bilgilerine göre; şarj istasyonlarının öncelikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Edirne, Balıkesir, Antalya, Aydın, Konya ve Bolu Hendek’te yer alması bekleniyor.

Şarj istasyonları, otoyollar, alışveriş merkezleri gibi alanlarda hizmete girecek.