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Tesla, Yunanistan’da AR-GE Tesisi kuracak

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Tesla Greece

CARMEDYA.COM – Tesla, Yunanistan’da elektrikli motor teknolojilerine odaklanan bir araştırma geliştirme birimi kurma sürecindeydi. Elektrikli otomobil şu anda o ülkede yer almıyor. 

Tesla, Yunanistan’da AR-GE Tesisi kuracak

Ancak Yunan hükümetinin Tesla’yı ülkenin mevcut araştırma altyapısına bağlamaya hevesli olduğu söyleniyor. The Weekly Observer’a göre projeye hala yatırım yapılması gerektiğini belirtiyor. Bununla birlikte, Yunan Araştırma ve Yenilik Bakanı yardımcısının özellikle yabancı şirketleri ülkeye çekme konusuyla yakından ilgilendiği biliniyor. Bunun yanında özellikle de Tesla olarak ileri görüşlü düşünenler ile daha da yakından ilgileniyor. Tesla yetkilileri bir açıklamada, araştırma ve geliştirme ofisinin Atina’da bulunacağını da söyledi. Başlangıçta, bu yeni araştırma ve geliştirme ekibi sadece 10 mühendisten oluşacak. Gelecekte büyüyebileceği olasılıklar arasında.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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