CARMEDYA.COM – Tesla, Yunanistan’da elektrikli motor teknolojilerine odaklanan bir araştırma geliştirme birimi kurma sürecindeydi. Elektrikli otomobil şu anda o ülkede yer almıyor.

Tesla, Yunanistan’da AR-GE Tesisi kuracak

Ancak Yunan hükümetinin Tesla’yı ülkenin mevcut araştırma altyapısına bağlamaya hevesli olduğu söyleniyor. The Weekly Observer’a göre projeye hala yatırım yapılması gerektiğini belirtiyor. Bununla birlikte, Yunan Araştırma ve Yenilik Bakanı yardımcısının özellikle yabancı şirketleri ülkeye çekme konusuyla yakından ilgilendiği biliniyor. Bunun yanında özellikle de Tesla olarak ileri görüşlü düşünenler ile daha da yakından ilgileniyor. Tesla yetkilileri bir açıklamada, araştırma ve geliştirme ofisinin Atina’da bulunacağını da söyledi. Başlangıçta, bu yeni araştırma ve geliştirme ekibi sadece 10 mühendisten oluşacak. Gelecekte büyüyebileceği olasılıklar arasında.