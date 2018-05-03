Birleşik Krallık’ta Tesla araç sahibine büyük ceza kesildi. Araç sahibi otomatik pilotun kullanım şeklini biraz abartmış olacak ki, bu ceza ile karşı karşıya kalmış.

Tesla sahibine şok ceza

Araç sahibi otomatik pilot devredeyken sürücü koltuğundan yolcu koltuğuna geçmiş. Bu olayı görüntüleyen bir başka kişi ise bu görüntüleri polise veriyor. 39 yaşındaki Bhavesh Patel, yaptığı bu iş sonucunda büyük ceza aldı. Araç sahibinin ehliyetine 18 ay el kondu. Devamında 10 günlük rehabilitasyon, 100 saat ücretsiz kamu işinde çalışma ve 2500 dolar para cezası verildi.