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Tesla sahibine şok ceza

Yazan Alper Güler -

Birleşik Krallık’ta Tesla araç sahibine büyük ceza kesildi. Araç sahibi otomatik pilotun kullanım şeklini biraz abartmış olacak ki, bu ceza ile karşı karşıya kalmış.

Tesla sahibine şok ceza

Araç sahibi otomatik pilot devredeyken sürücü koltuğundan yolcu koltuğuna geçmiş. Bu olayı görüntüleyen bir başka kişi ise bu görüntüleri polise veriyor. 39 yaşındaki Bhavesh Patel, yaptığı bu iş sonucunda büyük ceza aldı. Araç sahibinin ehliyetine 18 ay el kondu. Devamında 10 günlük rehabilitasyon, 100 saat ücretsiz kamu işinde çalışma ve 2500 dolar para cezası verildi.

Alper Güler
2007 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğna Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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